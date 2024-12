GP de Abu Dhabi: onde assistir e horário da próxima corrida da Fórmula 1

Após a vitória de Max Verstappen no Catar, a Fórmula 1 realiza a sua última corrida do ano no Circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos. O Grande Prêmio começa no dia 6 (sexta-feira) e vai até 8 (domingo). A transmissão de todo o final de semana será realizada pela Band, Bandsports e F1TV.

continua após a publicidade

Verstappen venceu pela oitava vez na temporada 2024 e 63ª na carreira da Fórmula 1. Na corrida após a confirmação do tetracampeonato, Max controlou as ações no GP do Catar no último domingo (1) e venceu a penúltima prova do ano.

➡️ Família de Senna teve controle sobre série e ‘escondeu’ Galisteu; sobrinha explica

Campeonato decidido em Las Vegas

Max Verstappen decidiu o campeonato de pilotos em Las Vegas, ao chegar na quinta posição, a frente de Lando Norris, em sexto. O final de semana também foi marcado pela dominância da Mercedes, que teve George Russell na primeira posição e Lewis Hamilton na segunda.

continua após a publicidade

➡️ Ex-funcionário de Schumacher teria roubado fotos e prontuários para chantagem, após demissão

Campeonato de construtores será decidido em Abu Dhabi

Max Verstappen foi o último piloto que venceu o GP de Abu Dhabi (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Mesmo que o Campeonato de Pilotos decidido, ainda tem competitividade no Campeonato de Construtores. A Ferrari, com 619 pontos e a McLaren, com 640, estão separadas por 24 pontos. A equipe italiana não vence os Construtores desde 2008, enquanto a britânica, desde 1998.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Saiba como será a programação do GP de Abu Dhabi.

Sexta-feira, 6 de dezembro

Treino livre 1: 6h30 — Bandsports e F1TV

Treino livre 2: 10h — Bandsports e F1TV

Sábado, 7 de dezembro

Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

Classificação: 11h — Bandsports, Band e F1TV

Domingo, 8 de dezembro

Corrida: 10h — Band e F1TV