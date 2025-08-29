Lando Norris foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Holanda, nesta sexta-feira (29), no Circuito de Park Zandvoort. O piloto da McLaren superou Fernando Alonso e Oscar Piastri para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 13º, sem grandes atuações em uma prova marcada por duas bandeiras vermelhas.

Como foi o segundo treino livre do GP da Holanda?

A expectativa de fortes chuvas fez com que os pilotos se apressassem para entrar na pista logo nos segundos iniciais. Para abrir os trabalhos, Liam Lawson foi o primeiro a marcar volta rápida com 1m17s854, seguido de Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, que assumiu momentaneamente a liderança.

Antes dos cinco minutos, a chuva começou a dar as caras no segundo treino livre. Os desempenhos dos pilotos começou tímido, com mudanças no topo entre as Aston Martin e Lando Norris. O britânico, inclusive, quase perdeu a posição para Bortoleto, já que o brasileiro registrou apenas 0s02 atrás.

Assim como na primeira atividade, a brita não demorou para recebeu visitas, dessa vez, com Alex Albon. A segunda bandeira vermelha da Holanda, em 2025, foi acionada pouco tempo depois. Na curva 3, Lance Stroll errou sozinho para atingir com força o muro e destruir o lado direito do carro.

Um pouco antes dos incidentes, o destaque era de Oliver Bearman com uma sólida volta para conquistar o topo da tabela. O novato registrou 1m11s113 e superou Norris, que ficou em segundo, seguido de Bortoleto para fechar o top-3.

Novo safety car e o retorno das atividades

A destruição da Aston Martin, de Stroll, deixou pedaços de peças e líquidos vazados na pista. Com isso, o tempo de retorno foi maior em relação ao que aconteceu no primeiro treino livre.

As atividades foram liberadas, mas não demorou para a próxima bandeira ser acionada pela Fórmula 1. Após anunciar falta de energia, Isack Hadjar "estacionou" nos limites do circuito na curva 8 com o carro apagado. O safety car era virtual, então os pilotos se mantiveram na pista.

Com 30 minutos para o fim da sessão, destacava-se a falta de emoção e grandes feitos em pista, menos para Bearman que liderava o pelotão. A boa atuação da Sauber voltou a aparecer no GP da Holanda, e Hulkenberg assumiu o primeiro lugar.

Lewis Hamilton abriu uma volta impressionante com um melhor primeiro setor, mas a "má sorte" apareceu para assombrar o britânico mais uma vez. Um leve toque na grama fez com que ele rodasse novamente, o que deu fim a sua tentativa.

Briga pela liderança e novos incidentes

Após um mar de azares, o foco voltou a ser a disputa pela primeira colocação. Fernando Alonso completou todos os melhores setores para abrir a vantagem, mas logo foi superado por Norris com o melhor tempo do dia: 1m9s890. O companheiro de McLaren até tentou a remontada; sem sucesso. Oscar Piastri ficou com o top-3.

A empolgação dos torcedores não durou muito. Poucos minutos depois, nova bandeira vermelha precisou ser levantada pelos comissários de prova com um erro de Albon. O tailandês foi com tudo para cima das britas na curva 1.

Os problemas continuaram também dentro dos boxes. A entrada de Russell e Piastri quase contou com uma batida entre os dois, anotada pelo controle de prova. Ao errar a sua garagem, o piloto da McLaren voltou com a direção para a pit lane, onde estava o veterano da Mercedes.

Dessa vez, as atividades não demoraram para serem liberadas pela F1. Os pilotos - menos Sainz e Gasly -, voltaram para os 10 minutos finais com os compostos macios, enquanto o sol parecia abrir sobre o circuito de Zandvoort.

Bortoleto tímido e minutos finais

Em uma sessão marcada por grandes paradas, Bortoleto não contou com o mesmo destaque do primeiro treino livre. O melhor tempo do brasileiro foi de 1m11s320 até os cinco minutos finais, quando ocupava a 13ª colocação, três atrás do companheiro de Sauber.

Os problemas enfim cessaram, mas as atuações não voltaram a surpreender. Com a liderança conquistada antes das últimas bandeiras, Norris ficou com o melhor tempo da sexta-feira (29) sem grandes mudanças. O pódio do segundo treino livre foi fechado com Alonso e Piastri.

Pilotos da F1 em treino livre do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista apenas no próximo dia, quando acontecerá a última sessão de testes, às 6h30 (de Brasília). Para finalizar as atividades, antes da corrida, a classificação será na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília