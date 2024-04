GP da China: onde assistir e horário do treino livre e classificação sprint da Fórmula 1

A última corrida na China foi em 2019 (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 21:00 • Xangai (CHI)

O único treino livre e a classificação sprint do GP da China serão realizados na madrugada desta sexta-feira (19). O final de semana será o primeiro no formato sprint, com duas corridas durante os três dias de atividade na pista.

O Circuito Internacional de Xangai retorna ao calendario da Fórmula 1 depois de cinco anos. O país ficou fora da categoria por conta dos impactos da pandêmia da COVID-19. No último Grande Prêmio nos solos chineses, Lewis Hamilton venceu a prova, após largar na segunda colocação e ultrapassar Valtteri Bottas na largada.

Vencedor em 2019, Hamilton é o maior vencedor da história do Grande Prêmio da China. O piloto inglês seis Grandes Prêmios, em 2008, 2011, 2014, 2015 e 2017. A Mercedes é a equipe com mais vitórias no país, também com seis, sendo dois com Nico Rosberg (2012 e 2016) e quatro com Hamilton (2014, 2015, 2017 e 2019).

Confira o horário abaixo:

🏎️ Sexta, 19 de abril