Lewis Hamilton admite que espera conversa que não sabe conduzir com Mercedes sobre 2025

O mundo inteiro sabe desde antes do começo da temporada 2024 da Fórmula 1 que Lewis Hamilton tem contrato assinado para integrar os quadros da Ferrari a partir de 2025. Por isso, trabalha no que será a última jornada dele pela Mercedes e, em breve, a equipe anglo-alemã vai começar a se mexer na parte técnica de olho no ano que vem. Hamilton será informado dos planos? Tudo isso é parte de uma conversa dura que o heptacampeão sabe que está chegando.

Apesar de fazer parte total do trabalho da temporada até aqui, sabe que o curso natural das coisas é que em breve a Mercedes começará a realizar encontros e reuniões paralelas no visando o ano que vem. Parte dos testes pode até ser empregado ainda no carro deste ano. Como Hamilton não será membro da equipe e vai a uma rival, é improvável que faça parte deste grupo. Por isso, em breve, a participação ou exclusão no projeto terá de ser conversada.

É desta maneira que Hamilton vê a situação e admite esperar a conversa difícil. Ainda garante que não sabe bem como falar sobre isso junto ao time que defende há mais de uma década.

- Em algum momento, vou precisar”, afirmou. “Vai começar com uma conversa com Toto, porque não sei como conduzir [a situação]. Nunca estive nessa situação tão no começo de uma temporada - disse.

- Quando saí da McLaren, a decisão foi tomada mais para o fim do ano. Não fui até a [sede da] Mercedes até dezembro. Minha primeira prova de assento foi depois do fim do campeonato, e espero que seja igual agora. Não sei bem como conduzir a situação, mas o que quero é terminar em alta aqui. Toda a minha energia está voltada a isso - garantiu.

O que Hamilton procura reiterar sempre que possível é o fato de estar totalmente dedicado a solucionar as dificuldades da Mercedes. Pelo menos por enquanto, é a prioridade.

- Claro que estou animado com o futuro, mas no momento estamos numa fase difícil, e esse é o meu desafio. Minha energia inteira está em descobrir como nos levar de volta ao topo, como trabalhar com o pessoal e como, em reuniões, dar a eles melhores direcionamentos - falou.

- Sou um competidor e quero ganhar. Pensar no ano que vem não me ajuda a fazer isso - finalizou.

