Leclerc vê força da Ferrari para incomodar a Red Bull no GP China

Escrito por Grande Premio • Publicada em 18/04/2024 - 17:41 • São Paulo (SP)

A Ferrari começou o ano com um desempenho forte e incomodou a Red Bull nas primeiras etapas da Fórmula 1. No GP da Austrália, com Carlos Sainz, a scuderia venceu após o abandono de Max Verstappen, além de garantir a terceira colocação nos GPs de Bahrein e Japão. Agora, no GP da China, Charles Leclerc espera que a equipe mantenha a boa performance para continuar próximo dos taurinos em Xangai.

- Acho que na corrida estaremos sim [mais próximos da Red Bull]. Mas vamos ver. Obviamente, faz muito tempo que não corremos aqui. Eu vi que a pista foi pintada e que havia algo estranho nela, então também teremos que ver como nosso carro se comporta e quais são as principais limitações na corrida, mas, no papel, acho que deveríamos estar mais perto deles - declarou Leclerc.

O monegasco também enfatizou o alto nível de confiança do time italiano nesta temporada. Ao menos até agora, a Ferrari se consolidou como segunda força do grid, com certa distância para McLaren e Mercedes.

No Mundial de Equipes, a Ferrari tem mais pontos somados que as duas equipes juntas. São 120 tentos somados dos italianos, contra 103 de McLaren (69) e Mercedes (34).

- O nível de confiança está bastante estável desde o início da temporada. No papel, acho que é uma pista onde poderíamos ser um pouco melhores em comparação com Suzuka. Mas vamos encará-la da mesma forma. Ainda acho que a Red Bull terá a vantagem neste fim de semana e teremos que nos concentrar em nós mesmos. Será muito importante, especialmente em um fim de semana de corrida sprint, que a gente consiga extrair o máximo do carro nas duas qualificações e na corrida. Acho que estamos muito fortes este ano - disse o piloto.