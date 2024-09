Governo da Argentina surfa na ‘onda Colapinto’ e vem a GP de São Paulo tentar retorno à F1







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/09/2024 - 14:24 • Rio de Janeiro (RJ)

O governo argentino quer aproveitar o ingresso de Franco Colapinto na Fórmula 1, o que gerou um considerável aumento de interesse pela categoria no país, para conseguir o retorno do GP da Argentina de F1 ao calendário da categoria.

Daniel Scioli, secretário de Turismo, Ambiente e Esportes na Argentina, anunciou que viajará ao GP de São Paulo, marcado entre os dias 1 e 3 de novembro, para se reunir com a Liberty Media, proprietária da Fórmula 1. O objetivo é levar a categoria de volta ao país, que não faz parte do calendário desde 1998. Scioli manteve conversas com o presidente Javier Milei e com o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Jorge Macri, com o intuito de garantir a colaboração ao projeto.

— Um dos objetivos de nossa gestão é consolidar a Argentina como cenário dos principais eventos esportivos mundiais. A F1 é um evento exigente em todos os pontos de vista, e nosso país tem todos os recursos necessários para recebê-la — declarou Scioli em evento organizado pela Federação Internacional de Turismo.

— Falei com o presidente [Milei] e ele está de acordo, quer que a F1 volte à Argentina. Por isso, viajarei a São Paulo em novembro para me reunir com o Liberty Media, que é quem organiza os calendários e programa as rodadas. Queremos aproveitar o impacto que Colapinto tem gerado. Não é somente um grande piloto, também se destaca pelo carisma. Devolveu o interesse ao automobilismo e atrai o público jovem ao esporte — completou.

Franco Colapinto no GP de Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

O secretário enfatizou que serão necessárias obras que permitam abrigar o GP no futuro, além de toda logística envolvida. Por essa razão, ressaltou a importância do apoio do poder executivo no projeto, assim como também pediu a colaboração da prefeitura de Buenos Aires.

— Estamos trabalhando com todos para concretizar esse projeto, queremos demonstrar que os argentinos são capazes de conquistar grandes coisas. Sei que o governo portenho está trabalhando para recondicionar o autódromo [Óscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires] ao nível 2 da FIA [Federação Internacional de Automobilismo], mas precisamos que seja nível 1, o status que a F1 exige — disse.

A F1 já realizou 21 corridas em território argentino, entre 1952 e 1998, todas elas no Óscar y Juan Galvez. Desde a última edição, existiram diversos projetos para recuperar o GP da Argentina, como a ideia de construir um circuito de rua em Mar del Plata em 2012, além de um plano de obras no autódromo de Buenos Aires, que chegou a ser avaliado por Charlie Whiting, antigo diretor da FIA, em 2017.

Na gestão anterior a Milei, em 2022, o então ministro do Turismo, Matías Lammens, chegou a negociar com Stefano Domenicali, CEO da F1, o retorno do GP da Argentina. No entanto, sem sucesso.

Agora, a Fórmula 1 volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.