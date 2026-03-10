Voadora em mascote, gol de melhor do mundo e 14 gols em uma partida; veja como foi o início do segundo split da Kings League Brasil
De voadora em mascote a placares elásticos: o resumo da 1ª rodada da Kings League
A estreia do segundo split da Kings League Brasil, realizada nesta segunda-feira (9) na Trident Arena, em Guarulhos, entregou exatamente o que se espera do formato idealizado por Gerard Piqué: entretenimento puro, placares elásticos e, infelizmente, cenas de confusão que roubaram a cena. O dia foi marcado por uma agressão física inusitada e uma chuva de gols que sacudiu as tabelas.
Dendele FC 3 (4) x (3) 3 Podpah Funkbol Clube
O jogo mais falado da rodada, não apenas pelo futebol, mas pela confusão nas cabines. Dentro de campo, foi um duelo extremamente físico. Após o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, a decisão foi para a disputa de shootouts. O Dendele, de Luqueta, levou a melhor por 4 a 3 nas cobranças, mas o resultado ficou em segundo plano após a voadora no mascote e o princípio de briga entre os staffs.
Desimpain 6 x 3 Dibrados FC
O clássico entre criadores de conteúdo foi intenso. O Desimpain (fusão entre Desimpedidos e Pain Gaming) dominou as ações ofensivas. Com um belo jogo coletivo, a equipe de Renato Vicente construiu uma vantagem sólida. O Dibrados FC, de Lucas Tylty e Allan Stag, tentou reagir no segundo tempo, mas o fôlego do Desimpain no matchball, com gol de Victor Bolt , garantiu os três pontos.
G3X FC 10 x 4 Capim FC
O "rolo compressor" de Gaules deu as caras logo na estreia e não deu chances para o time de Jon Vlogs. O G3X não tomou conhecimento do Capim FC. O destaque absoluto foi Kelvin Oliveira, o K9, que marcou seis gols. A equipe mostrou que o entrosamento e a qualidade do split anterior continua afiado, enquanto o Capim FC, apesar dos 4 gols, sofreu com a transição defensiva.
FURIA FC 3 (3) x (0) 3 Nyvelados FC
A atual campeã, FURIA FC, teve vida difícil contra o time de Nyvi Estephan e Falcão. No tempo normal, as equipes empataram em 3 a 3, com Falcão mostrando sua categoria habitual. O jogo teve o brilho de Ferrão, já eleito melhor do mundo no futsal, que marcou um gol no tempo normal pelo Nyvelados No entanto, na decisão por shootouts, a FURIA foi impecável. O goleiro da FURIA brilhou, defendendo todas as cobranças do Nyvelados, garantindo a vitória nos shootouts. Ferrão acabou perdendo o shootout decisivo que sacramentou a derrota do time de Nyvi Estephan e Falcão.
LOUD 4 x 5 Fluxo
O "Derby dos Games" entre LOUD e Fluxo foi, tecnicamente, o melhor jogo da noite. Em uma partida lá e cá, o Fluxo de Nobru, Cerol e Toguro levou a melhor graças a um gol de Hélber no matchball.
Resultados da 1ª rodada:
Dendele FC 3 (4) x 3 (3) Funkbol (Vitória do Dendele nos shootouts após empate no tempo real)
DesimPain 6 x 3 Dibrados FC
G3X FC 10 x 4 Capim FC
FURIA FC 3 (3) x 3 (0) Nyvelados (Vitória do FURIA FC nos shootouts)
LOUD 4 x 5 Fluxo
Confira os times do 2º Split da Kings League Brasil:
Furia FC: Neymar e Cris Guedes.
G3X FC: Kelvin e Gaules.
Capim FC: Luva de Pedreiro e Jon Vlogs.
Dendele FC: Paulinho O Loko e LuquEt4.
DesimPain: Renato Vicente.
Dibrados FC: Allan Stag e Lucas Tylty.
Fluxo FC: Nobru, Cerol e Toguro.
Funkbol Clube: Mc Hariel, Igão e Michel Elias.
Loud SC: Coringa.
Nyvelados FC: Nyvi Estephan e Falcão.
