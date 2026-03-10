Voadora em mascote, gol de melhor do mundo e 14 gols em uma partida; veja como foi o início do segundo split da Kings League Brasil

A estreia do segundo split da Kings League Brasil, realizada nesta segunda-feira (9) na Trident Arena, em Guarulhos, entregou exatamente o que se espera do formato idealizado por Gerard Piqué: entretenimento puro, placares elásticos e, infelizmente, cenas de confusão que roubaram a cena. O dia foi marcado por uma agressão física inusitada e uma chuva de gols que sacudiu as tabelas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Dendele FC 3 (4) x (3) 3 Podpah Funkbol Clube

O jogo mais falado da rodada, não apenas pelo futebol, mas pela confusão nas cabines. Dentro de campo, foi um duelo extremamente físico. Após o empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, a decisão foi para a disputa de shootouts. O Dendele, de Luqueta, levou a melhor por 4 a 3 nas cobranças, mas o resultado ficou em segundo plano após a voadora no mascote e o princípio de briga entre os staffs.

LuquEt4 deu uma voadora no mascote do Podpah Funkbol (Foto: Reprodução)

Desimpain 6 x 3 Dibrados FC

O clássico entre criadores de conteúdo foi intenso. O Desimpain (fusão entre Desimpedidos e Pain Gaming) dominou as ações ofensivas. Com um belo jogo coletivo, a equipe de Renato Vicente construiu uma vantagem sólida. O Dibrados FC, de Lucas Tylty e Allan Stag, tentou reagir no segundo tempo, mas o fôlego do Desimpain no matchball, com gol de Victor Bolt , garantiu os três pontos.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na Kings League

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

DesimPain dominou as ações e bateu o Dibrados FC por 6 a 3 (Foto: Divulgação / Kings League)

G3X FC 10 x 4 Capim FC

O "rolo compressor" de Gaules deu as caras logo na estreia e não deu chances para o time de Jon Vlogs. O G3X não tomou conhecimento do Capim FC. O destaque absoluto foi Kelvin Oliveira, o K9, que marcou seis gols. A equipe mostrou que o entrosamento e a qualidade do split anterior continua afiado, enquanto o Capim FC, apesar dos 4 gols, sofreu com a transição defensiva.

continua após a publicidade

Com 6 gols de K9, o G3X atropelou o Capim FC de Luva de Pedreiro e JonVlogs no jogo mais movimentado da rodada (Foto: Divulgação / Kings League)

FURIA FC 3 (3) x (0) 3 Nyvelados FC

A atual campeã, FURIA FC, teve vida difícil contra o time de Nyvi Estephan e Falcão. No tempo normal, as equipes empataram em 3 a 3, com Falcão mostrando sua categoria habitual. O jogo teve o brilho de Ferrão, já eleito melhor do mundo no futsal, que marcou um gol no tempo normal pelo Nyvelados No entanto, na decisão por shootouts, a FURIA foi impecável. O goleiro da FURIA brilhou, defendendo todas as cobranças do Nyvelados, garantindo a vitória nos shootouts. Ferrão acabou perdendo o shootout decisivo que sacramentou a derrota do time de Nyvi Estephan e Falcão.

Em duelo de craques, a FURIA de Neymar e Cris Guedes levou a melhor nos <em>shootouts</em>. Ferrão marcou no tempo real, mas parou no goleiro na decisão final (Foto: Divulgação / Kings League)

LOUD 4 x 5 Fluxo

O "Derby dos Games" entre LOUD e Fluxo foi, tecnicamente, o melhor jogo da noite. Em uma partida lá e cá, o Fluxo de Nobru, Cerol e Toguro levou a melhor graças a um gol de Hélber no matchball.

No jogo mais equilibrado da noite, o time de Nobru, Toguro e Cerol venceu a LOUD de Coringa por 5 a 4 (Foto: Divulgação / Kings League)

Resultados da 1ª rodada:

Dendele FC 3 (4) x 3 (3) Funkbol (Vitória do Dendele nos shootouts após empate no tempo real)

DesimPain 6 x 3 Dibrados FC

G3X FC 10 x 4 Capim FC

FURIA FC 3 (3) x 3 (0) Nyvelados (Vitória do FURIA FC nos shootouts)

LOUD 4 x 5 Fluxo

Confira os times do 2º Split da Kings League Brasil:

Furia FC: Neymar e Cris Guedes.

G3X FC: Kelvin e Gaules.

Capim FC: Luva de Pedreiro e Jon Vlogs.

Dendele FC: Paulinho O Loko e LuquEt4.

DesimPain: Renato Vicente.

Dibrados FC: Allan Stag e Lucas Tylty.

Fluxo FC: Nobru, Cerol e Toguro.

Funkbol Clube: Mc Hariel, Igão e Michel Elias.

Loud SC: Coringa.

Nyvelados FC: Nyvi Estephan e Falcão.

