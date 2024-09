LeBron James faz confissão após treino com Bronny no Lakers: ‘Cheguei a perder o foco’

LeBron James em quadra pelo Los Angeles Lakers, da NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 24/09/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

LeBron James participou do primeiro treinamento ao lado do filho com o Los Angeles Lakers. O astro deve realizar o sonho de atuar junto de Bronny na próxima temporada da NBA e falou como foram os primeiros contatos com o jovem dentro de quadra.

- Esta semana voltamos ao ginásio e foi a primeira vez que estivemos juntos em quadra como profissionais, um contra o outro. Houve alguns momentos em que perdi o foco, e eu não sou de perder o foco quando estou em quadra. Mas houve umas vezes que olhei para o lado para vê-lo se preparar. Vai ser um ano incrível para mim e tenho esperança que também seja para ele - disse o jogador, em entrevista ao podcast “Gojo and Golic”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O astro também falou a respeito da temporada que vem pela frente. É a primeira vez em que pai e filho vão atuar pela mesma equipe e LeBron projetou a experiência.

- Esta temporada vai ser definitivamente diferente, agora com o Bronny fazendo parte de equipe. Uma das melhores coisas no mundo é podermos trabalhar com o filho - acrescentou.

Além disso, LeBron James também voltou a falar sobre como quer ser chamado pelo filho. No mês passado, o camisa 23 deixou claro que não quer ouvir a palavra “pai” dentro de quadra.

- 23, Bron ou, se ele quiser, GOAT (sigla para "greatest of all time", ou melhor de todos os tempos). Ele ainda não me chamou de nada nos treinos. Estou atento. Sei que vai acontecer, só não sei se será uma surpresa ou do que ele vai me chamar - disse.

LeBron James jogará ao lado de Bronny James na NBA, pelo Lakers (Foto: Alex Bierens de Haan/AFP)

A temporada 2024/25 da NBA começa no dia 22 de outubro. O Los Angeles Lakers fará sua estreia, neste dia, contra o Minnesota Timberwolves. Enquanto o Boston Celtics, que enfrentará o New York Knics, completa a abertura da liga.