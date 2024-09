Gigante do basquete brasileiro se prepara para NBB com ex-Lakers no elenco

Leo Costa é o treinador do Minas em mais uma temporada (Foto: Divulgação / Tênis)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 21/09/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Minas chega com altas expectativas para a temporada 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe montou um elenco recheado de jogadores experientes, incluindo dois com passagens pela NBA.

O primeiro trata-se de Scott Machado. O armador de 34 anos esteve no Houston Rockets, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. O jogador é filho de brasileiros, mas nasceu nos EUA e teve a primeira experiência no Brasil pelo Flamengo em 2023/24. No time Rubro-Negro, teve médias de 7,7 pontos, 2,1 rebotes e 4,2 assistências em 40 partidas.

O outro é Luis Montero. O ala de 31 anos estava no Cocodrilos de Caracas, da Venezuela, e acumula uma vasta carreira na National Baskettball League, com passagens por Portland Trail Blazers, Miami Heat e Detroit Pistons.

O elenco também conta o ala-armador Juan Pablo Arengo, mais um que vem do exterior. O jogador de 28 anos estava no Ciclista Olímpico, da Argentina. Além dele, o americano Jeremy Hollowel, de 30 anos, chegou após defender o Bauru, na última temporada.

Já na comissão técnica, Léo Costa permanece no comando. O profissional renovou o contrato para 2024/25 e busca dar melhores resultados à equipe nesta continuidade de trabalho.

Além do NBB, o Minas disputará a Champions League das Américas. A estreia na temporada é pelo Novo Basquete Brasil, no dia 12 de outubro, diante do Brasília, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.