Foto de Gabriel Medina nas Olimpíadas ganha ‘Oscar’ das imagens esportivas

O fotógrafo Jerome Brouillet venceu a premiação internacional de fotografia esportiva, o World Sports Photography Awards, o "Oscar" das imagens esportivas, nesta quinta-feira (9). O francês foi o responsável pela icônica foto de Gabriel Medina, nos Jogos Olímpicos de Paris, onde o brasileiro comemorava a onda que rendeu a nota 9.90 na bateria contra Kanoa Igarashi.

Após surfar um tubo, Medina comemorou saltando da prancha, que rendeu uma das fotos mais famosas das Olimpíadas de 2024. A imagem do surfista brasileiro no ar junto de sua prancha, com o dedo indicando o número 1, após deixar a onda que lhe rendeu a nota 9,90, foi uma das imagens mais marcantes do ano.

O clique rendeu o World Sports Photography Awards para o francês Jerome Brouillet, o autor da foto. O fotógrafo também venceu na categoria "esportes aquáticos" do "Oscar" das imagens esportivas.

Foto de Gabriel Medina que venceu o World Sports Photography Awards, o "Oscar" das imagens esportivas (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)

A imagem capturada no dia 29 de julho rodou o mundo e foi manchete em várias mídias ao redor do mundo. Após viralizar nas redes sociais, O Marca, da Espanha, elegeu a imagem como "a melhor foto dos Jogos".

Apesar da foto, o tricampeão mundial de surfe ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Após não conseguir classificação para final, Gabriel Medina superou o peruano Alonso Correa e conseguiu garantir um lugar no pódio da competição.

