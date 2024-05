Gabriel Medina conquista nota 10 e vai às quartas em Teahupo’o

Gabriel nas lindas ondas de Teahupo'o, no Taiti (Foto: Beatriz Ryder / WSL)







Publicada em 30/05/2024 - 19:32 • Teahupo'o (TAI)

Gabriel Medina se classificou para às quartas de final na etapa de Teahupo'o, da Liga Mundial de Surfe (WSL), nesta quinta-feira (30). O brasileiro fez uma bateria impressionante contra Jake Marshall, garantiu uma nota 10 e fez somatório de 19.83. Yago Dora e Ítalo Ferreira também venceram as suas provas e estão na próxima fase.

O tricampeão mundial entrou na sétima disputa das oitavas. O adversário iniciou dominando uma disputa, fez 6.33 e ficou com a liderança momentânea. No entanto, Medina esperou a onda perfeita e pegou um tubo enorme, saiu na "baforada" da onda e veio o 10.

Em seguida, o brasileiro tirou um 9.83 e quase fez uma bateria perfeita de 20 pontos. Ao fim, Jake surfou uma onda 8.90, mas não chegou perto. Medina terminou com 19.83 e avançou às quartas de final em Teahupoo.

Gabriel Medina disputará as Olimpíadas em Teahupo, no Taiti (Foto: Ed Sloane/World Surf League)

Ítalo pegou Cole Houshman, que liderou quase toda a bateria. O brasileiro correu atrás no prejuízo no final com um 9 e garantiu vaga. Já Yago, que enfrentou Jordy Smith, mostrou a sua força logo com um 8 e aos 10 minutos para o fim da bateria, aumentou a vantagem com um 6.50, somando 14.50 e se classificou.