Hamilton admite surpresa com pole na sprint da China

Lewis Hamilton surpreendeu a McLaren nesta sexta-feira (21), no GP da China, e conquistou a pole da corrida sprint na segunda etapa da F1 2025. Com uma volta de 1min30s849 no Q3, o britânico superou por apenas 0s018 o segundo colocado, Max Verstappen, e vai largar na posição de honra pela primeira vez com a Ferrari. Na entrevista pós-classificação, o heptacampeão mundial admitiu surpresa com o resultado e voltou a dizer que o carro pode fazer mais do que na Austrália.

— Primeiro, quero agradecer a essa torcida incrível que temos hoje. Não esperava esse resultado, mas estou tão feliz e orgulhoso. A última corrida foi um desastre, mas sabíamos que tínhamos mais desempenho no carro. Só não conseguimos extrair — disse Hamilton.

O britânico demonstrou muita felicidade com a primeira posição de honra pela Ferrari, e justamente depois de uma corrida terrível na Austrália. Lewis chegou a admitir certo “choque” pelo resultado, já que não esperava uma recuperação tão rápida. Destacou, porém, que trata-se apenas da corrida sprint.

— Então, vir para uma pista que amo, Xangai, um lugar lindo… O tempo está incrível e o carro está vivo desde a primeira volta. Fizemos algumas mudanças, a equipe fez um trabalho incrível nessa pausa. Estou um pouco em choque, não acredito que já conseguimos a pole da sprint. Claro que não é a corrida principal, então, temos trabalho a fazer. Mas isso nos coloca em uma boa posição para a corrida — destacou.

Lewis Hamilton durante a classificação da sprint do GP da China (Foto: JADE GAO / AFP)

Questionado sobre o setor da pista em que mais conseguiu melhorar em relação à volta anterior, Hamilton admitiu não saber. Ainda assim, elogiou o desempenho no primeiro setor e ressaltou a sensação de ver a placa da pole em um carro da Ferrari.

— Não tenho ideia, preciso voltar e olhar, mas meu primeiro setor foi muito bom. Acho que foi onde mais consegui melhorar. Mas foram algumas pequenas evoluções ao longo da volta. Acho que ainda há tempo a encontrar, o que tentarei fazer na próxima classificação. Mas é incrível ver o número 1 quando você estaciona. E estar no carro vermelho é incrível — exaltou.

A Fórmula 1 retorna à pista já neste sábado, a partir de 0h (horário de Brasília), para a sprint do GP da China. Pouco depois, às 4h, a categoria realiza a classificação da corrida principal do fim de semana.