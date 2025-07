Brasil perde para o Canadá e encerra campanha do polo aquático no Mundial

A campanha da Seleção Brasileira de polo aquático no Mundial de Singapura acabou na manhã desta terça-feira (22). Após derrota por 16 a 11 para o Canadá, o Brasil encerrou a competição com o 12º lugar na classificação geral.

O Mundial de Esportes Aquáticos foi o principal compromisso da Seleção neste primeiro ano de ciclo olímpico. A equipe terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha do Grupo C, com vitórias sobre Singapura e o próprio Canadá. A Seleção teve chance de avançar às quartas de final, mas foi derrotado pela Grécia e seguiu para a disputa do 9º ao 12º lugar.

— É a construção de um time, de um projeto focado no Pan de 2027. É uma campanha boa, mas que nos deixa um gostinho de querer mais. Temos que levar o entendimento da competição de alto nível como essa. A intensidade, a maneira de jogar, os erros que não podemos cometer. Isso tiramos como lição para as próximas temporadas - avaliou o técnico Thiago Batista.

Com fim da campanha em Singapura, o Brasil repete o resultado do Mundial de 2017, em Budapeste, quando também ficou com a 12ª colocação. O melhor resultado da Seleção no campeonato aconteceu em 2015, no Mundial de Kazan, com um 10º lugar.

Brasil terminou com a 12ª colocação no Mundial de Singapura (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Mundial de Esportes Aquáticos

Além do polo aquático, o Mundial de Singapura, principal evento do ano, já teve disputas nas águas abertas e segue com as competições de nado artístico e saltos ornamentais, encerrando com as provas de natação. A competição dura até o dia 3 de agosto e conta com brasileiros em todas as modalidades.

