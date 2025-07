Mundial de Esgrima: brasileiros avançam e podem se enfrentar na chave principal

O Brasil começou, na madrugada desta terça-feira (22), a disputa do Mundial de Esgrima, em Tbilisi, capital da Geórgia, e garantiu dois atletas na chave principal do florete. O experiente Guilherme Toldo, que soma quatro participações olímpicas, teve 100% de aproveitamento na fase de grupos e avançou direto para a chave principal. Paulo Morais também avançou, após disputar as eliminatórias.

Melhor brasileiro do dia, Guilherme venceu seus seis confrontos dos poules, a fase de grupos da esgrima. Ele superou Baba Shunsuke (JPN), Istvan Mihalyi Andor (HUN), Andrii Pogrebniak (UKR), Daniel Pinto Cano (COL), Ulugbek Usmanov (UZB) e Yu Jason (CAN) e foi o 7º colocado da classificação geral, com a vaga direta para a chave principal.

Com quatro vitórias e duas derrotas na fase de grupos, Paulo Morais avançou às eliminatórias e garantiu vaga na chave principal após vencer os duelos com Hamad Al Jallaf, dos Emirados Árabes Unidos, e Timofey Semyonov, do Cazaquistão. Pedro Marostega e Dominic de Almeida também competiram no florete masculino, mas não passaram de fase.

Espada feminina sem brasileiras na chave principal

Três brasileiras competiram na espada, mas não avançaram para a chave principal, e Victoria Vizeu teve o melhor desempenho do dia entre as mulheres. Com três vitórias na fase de grupos e triunfo sobre a espanhola Ines Garcia Rodriguez na primeira eliminatória, ela caiu diante da egípcia Nardin Ehab.

Marcela Silva avançou na poule, mas parou no primeiro confronto eliminatório, diante da alemã Fiona Mueller, enquanto Maria Rita de Camargo venceu apenas uma luta na fase de grupos.

Medalhistas pan-americanos ainda entram em ação

No florete feminino, a Seleção Brasileira contará com Ana Beatriz Bulcão, Mariana Pistoia e Gabriella Vianna, que garantiram o bronze por equipes no Pan do Rio de Janeiro, além de Rafaella Gomes. As quatro atletas estão inscritas para as disputas individuais e por equipes. Isabela Carvalho, do sabre, também foi medalhista de bronze no Pan-Americano e representará o país no Mundial da Geórgia, na competição individual.

Entre os homens, Alexandre Camargo, da espada, também volta a competir após a conquista de medalha de bronze no Pan-Americano de Esgrima. O Mundial de Esgrima vai até o dia 30 de julho, encerrando com as provas por equipes da espada e sabre.

Medalhistas pan-americanas disputam Mundial de Esgrima (Foto: Caio Ramos Poltronieri/CBE)

Próximos confrontos do Mundial de Esgrima

Quarta-feira, 23 de julho (Horários de Brasília)

2h20: Guilherme Toldo x Vicente Otayza

2h20: Paulo Morais x Abdelrahman Tolba

5h10: Quadro de 32 (Possível confronto entre os brasileiros)

8h05: Oitavas de Final

9h45: Quartas de Final

11h25: Semifinal

12h40: Final