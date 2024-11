Corinthians enfrentará um desafio para manter a sequência positiva no NBB

O Corinthians superou o Paulistano, nesta terça-feira (5), em partida válida pela 7ª rodada do NBB, o Novo Basquete Brasil, e voltou a vencer após a sequência de duas derrotas consecutivas na competição. Entretanto, o Timão terá um novo desafio pela frente para manter a sequência positiva: conquistar a vitória dentro de casa.

Desde o começo da temporada regular de 2024/25 do NBB, o Corinthians não venceu partidas dentro de casa, no Ginásio Wlamir Marques. Em sete jogos, quatro foram com o mando do Timão contra Pato Basquete, São Paulo, Minas e Brasília Basquete.

Com a vitória sobre o Paulistano, o Corinthians avançou para a nona posição na classificação geral, com 10 pontos no total. Para não oscilar novamente na competição e manter a sequência positiva, o Alvinegro precisará afastar o azar e conquistar suas primeiras vitórias dentro de sua casa.

Pois os próximos dois jogos serão desafiadores e o Corinthians irá enfrentar o Franca, no próximo sábado (9), e em sequência no dia 12 irão enfrentar o Bauru, ambas as equipes vivem um momento um pouco melhor que o Alvinegro na competição e irão encarar o Timão dentro do Ginásio Wlamir Marques que não tem sido uma vantagem para os donos da casa até então.