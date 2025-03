Jogue as férias para o lado e os testes para longe: a temporada competitiva da Fórmula 1 finalmente começou neste sábado (15), em Albert Park, em Melbourne, com a primeira definição do grid de largada de 2025. Agora de maneira real, sem poupar equipamento e sem mistério sobre o que cada um faz na pista, os pilotos foram para voltas lançadas entregar tudo aquilo que era possível. E o resultado foi que Lando Norris conquistou a pole do GP da Austrália, décima dele na F1.

continua após a publicidade

➡️ Rafael Câmara conquista pole position na Fórmula 3; veja grid

Foi uma confirmação daquilo que os testes e treinos iniciais haviam indicado: a McLaren começa a temporada um corpo na frente das rivais. Apesar de terem errado na primeira volta do Q3, tanto Norris quanto Oscar Piastri voaram na última tentativa, quando tudo deu certo, e engoliram o pelotão. Norris virou 1min15s096 e colocou 0s084 de frente para o companheiro de equipe, que terminou celebrado pela torcida australiana. Não apenas Piastri é compatriota, mas nascido e criado em Melbourne e frequentador do Albert Park desde menino.

A diferença que Norris colocou para o melhor do resto, justamente Max Verstappen, foi brutal: 0s385. George Russell foi quarto colocado, seguido por Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Carlos Sainz. Para a Ferrari, uma classificação que lança ponto de interrogação e luz amarela sobre o que se imaginava para o começo do ano.

continua após a publicidade

Fora das primeiras posições, a impressão positiva passada por Gabriel Bortoleto. O estreante conseguiu fazer aquilo que o experiente companheiro Nico Hülkenberg não foi capaz: sobreviver ao Q1 e levar a Sauber ao primeiro Q2 na temporada. No fim das contas, larga na 15ª colocação.

Gabriel Bortoleto no treino classificatório GP da Austrália (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os outros novatos, três terminaram eliminados logo na primeira parte da tomada de tempos. Andrea Kimi Antonelli escapou da pista e quebrou a parte da frente do assoalho, algo que custou rendimento e fez com que saísse com a Mercedes na 16ª colocação.

continua após a publicidade

Liam Lawson, após problemas no TL3, foi à brita duas vezes e ficou em 18º, enquanto Oliver Bearman voltou a ter problemas, agora com quebra no câmbio, e larga em último.

Q1 – Gabriel Bortoleto, sim, senhor.

Para a luz verde, o pit-lane já contava com ares de hora do rush, com absoluto tráfego. E logo nos primeiros movimentos, de novo um problema para Bearman. O jovem notou problemas com o câmbio, trocado após o acidente do sábado, sem subir para a quarta marcha. Em seguida, a mensagem resignada no rádio. “Está quebrado”, avisou antes de voltar aos boxes.

Os pneus macios lotavam a pista e, com eles, Lando Norris foi quem mais apertou o passo nos minutos iniciais. Virou 1min15s912, apesar de passar levemente pela brita na curva seis, e assumiu a dianteira. Também pediu para a equipe ficar de olho para notar se algo havia sofrido dano no assoalho. Aparentemente, não.

A Mercedes resolveu arriscar e sair de pneus médios com George Russell. Aposta ousada, mas que, de início, parecia se pagar quando virou 1min16s2. Mesmo assim, dava para esperar que aparecesse de macios mais para o fim. Andrea Kimi Antonelli saiu logo de macios, mas passeou pela brita e dava a impressão de ter o carro baixo demais, levantando faíscas pela pista.

Depois dos problemas de mais cedo, Lawson continuava com dificuldades. Passou fora da pista na curva três e deu sorte de escapar da brita. Mais tarde, porém, com o Q1 perto do fim, saiu novamente e viu as chances de avançar na classificação caírem por terra.

Liam Lawson no treino classificatório GP da Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

Antes das voltas derradeiras, a zona de eliminação tinha Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Lawson, Esteban Ocon e Bearman. Mas todo mundo ainda teria uma chance de se salvar. Gabriel Bortoleto aparecia entre os classificados. Jack Doohan era outro que sobressaía ao subir para os primeiros dez lugares.

Gasly foi o primeiro a escapar e grudou em Doohan, mas ficou atrás. Já os outros quatro não conseguiram salvação. Hülkenberg, Lawson, Ocon e Bearman largam nas últimas duas filas, enquanto Antonelli será o 16º. O novato não superou o Q1 após a escapada de pista que teve e claramente afetou o carro. Isso quer dizer que Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 com a Sauber na primeira classificação pela F1. Passou em 15º, 0s009 mais rápido que Antonelli.

Norris foi mesmo o líder, seguido por Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Fernando Alonso e Doohan no top-10. Gasly, Isack Hadjar, Carlos Sainz e Lance Stroll, além de Gabriel, foram adiante.

Q2 – Norris reafirma McLaren na frente e Hamilton roda com Ferrari

Sem perdas de tempo para o começo da parte intermediária da sessão. Verstappen e a dupla da Ferrari pularam na pista antes dos demais para que começassem a buscar um solução antiMcLaren. Max foi bem e virou 1min15s668 como primeiro grande tempo do Q2.

O que não faltava era gente buscando o limite e encontrando pancada na zebra e rodas na brita. Aconteceu com Alonso e, logo em seguida, com Sainz. Ambos tiveram de recolher imediatamente aos boxes.

A normalidade foi estabelecida pouco depois: Piastri e Norris voaram e colocaram a McLaren nas duas primeiras colocações. O tempo de Oscar foi 1min15s468, 0s088 melhor que o de Lando e 0s2 mais veloz que Verstappen. Russell grudava em quarto no meio do Q2, enquanto Leclerc e Hamilton apareciam em seguida.

Lando Norris no treino classificatório GP da Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

Quatro pilotos demoravam mais a buscar voltas velozes. Bortoleto era um deles, bem como Stroll, Alonso e Doohan. O australiano, quando tentou, também deu leve escapada e quase rodou. Então, era hora de ir aos boxes e preparar os carros para uma tentativa final. Com três minutos ainda no relógio, novo tráfego na saída do pit-lane e hora da verdade.

Bortoleto passou perto de perder o controle do carro na tentativa da última volta rápida, mas conseguiu evitar o pior e seguiu em frente, ainda que com a volta arruinada. Pior foi Hamilton, que não evitou o problema no setor intermediário e rodou, causando rápida bandeira amarela. Não causou maiores problemas, mas algo a ficar de olho.

Alonso deixou para dar a única volta rápida depois que todo mundo passou, mas não foi o suficiente. Foi eliminado e larga na 12ª colocação, atrás de Hadjar. Stroll, Doohan e Bortoleto, nessa ordem, foram os outros eliminados. Gabriel, assim, larga no 15º posto.

Norris aproveitou a tentativa final e virou 1min15s415 para superar Piastri e terminar em primeiro, mas com 1-2 da McLaren, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Tsunoda, Albon e Gasly foram os outros classificados.

Q3 – Norris e Piastri brutalizam rivais e garantem 1-2 da McLaren

Momento de definir a pole na Austrália. Conforme já se esperava, como as duas primeiras partes da classificação mostraram, Norris pulou na dianteira após a primeira volta. Mas apenas por segundos, porque o #4 teve a volta deletada por desrespeitar limites da pista. Enquanto isso, Piastri também cometeu erro no fim da volta e ficou longe. Após a primeira rodada de voltas, os favoritos sofriam.

Inicialmente, quem aproveitou foi Leclerc, que tomou a dianteira. Russell foi mais rápido, mas Verstappen veio depois ocupar o lugar em que tão frequentemente nos últimos quatro anos: o primeiro. Ao virar 1min15s671, superou Russell por 0s024 e terminou a rodada inicial de voltas na frente. Russell, Leclerc, Piastri, Albon, Tsunoda, Hamilton, Gasly e Sainz vinham na sequência, com Norris sem volta.

A classificação estava aberta? Nem tanto. Piastri voltou com sangue nos olhos e engoliu os demais para assumir a liderança na tentativa final, mas Norris ainda vinha na sequência. Quando passou, foi ainda mais veloz e deixou a marca incrível de 1min15s096 para garantir a pole. Verstappen até melhorou, mas não se aproximou e fechou 0s385 atrás.

Lando Norris no treino classificatório GP da Austrália (Foto: Saeed KHAN / AFP)

1 L NORRIS McLaren Mercedes 1:15.096

2 O PIASTRI McLaren Mercedes 1:15.180 +0.084

3 M VERSTAPPEN Red Bull RBPT Honda 1:15.481 +0.385

4 G RUSSELL Mercedes 1:15.546 +0.450

5 Y TSUNODA Racing Bulls 1:15.670 +0.574

6 A ALBON Williams Mercedes 1:15.737 +0.641

7 C LECLERC Ferrari 1:15.755 +0.659

8 L HAMILTON Ferrari 1:15.973 +0.877

9 P GASLY Alpine 1:15.980 +0.884

10 C SAINZ Williams Mercedes 1:16.062 +0.966

11 I HADJAR Racing Bulls 1:16.175 +1.079

12 F ALONSO Aston Martin Mercedes 1:16.453 +1.357

13 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:16.483 +1.387

14 J DOOHAN Alpine 1:16.863 +1.767

15 G BORTOLETO Sauber Ferrari 2:03.129 +48.033

16 A K ANTONELLI Mercedes 1:16.525 +1.429

17 N HÜLKENBERG Sauber Ferrari 1:16.579 +1.483

18 L LAWSON Red Bull RBPT Honda 1:17.094 +1.998

19 E OCON Haas Ferrari 1:17.147 +2.051

20 O BEARMAN Haas Ferrari s/tempo