Os fãs do automobilismo que acompanharam as atividades de madrugada levaram um verdadeiro susto no GP do Japão. Jack Doohan sofreu forte acidente ainda no início do treino livre 2 da Fórmula 1 em Suzuka. A Alpine confirmou que o australiano escapou sem lesões maiores e está bem, apesar da violência do impacto, que aconteceu a 300 km/h.

Ainda nos primeiros instantes da sessão da tarde na madrugada desta sexta-feira (4), o novato da Alpine perdeu a traseira do carro entrando na curva 1 e saiu girando em direção à barreira de pneus. O impacto foi o suficiente para destruir a A525 por inteiro.

Após certa demora para sair do cockpit, Doohan deixou o carro com ajuda da equipe de resgate, visivelmente desnorteado pela pancada. Com mais de 50 minutos ainda no cronômetro, o treino foi interrompido com a primeira bandeira vermelha do GP do Japão.

Jack, então, foi levado ao centro médico da pista, onde foi avaliado. Além de não encontrarem outras lesões físicas, os médicos tampouco identificaram concussão, que é uma lesão cerebral que pode ser causada por forte impacto no crânio ou por movimento forte do corpo.

- Após exames médicos preventivos, podemos confirmar que Jack está ok. Agora estamos trabalhando duro para aprontar o carro para amanhã - anunciou a Alpine.

Carro de Doohan, da Alpine, destruído após acidente no GP do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

A equipe, porém, ainda investiga as causas do acidente de Doohan no GP do Japão. Por causa da dinâmica da colisão, existe a suspeita de que uma falha mecânica tenha ocasionado a batida.

O acidente, aliás, foi bastante esquisito, levantando dúvidas se haveria culpa do piloto ou falha no carro. Na transmissão da "Sky Sports", o ex-piloto e comentarista Jolyon Palmer disse que a impressão era de alguma trava no DRS - situação vivida por Marcus Ericsson, no acidente sofrido no GP da Itália de 2018.

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025. Na sexta, às 23h30, os pilotos vão à pista para o terceiro treino livre, ao passo que a classificação será na madrugada de sábado (5), às 3h. Por fim, no domingo (6), os pilotos disputam o GP do Japão às 2h.