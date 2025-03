O anúncio da parceria entre Lewis Hamilton e Ferrari chocou o mundo do automobilismo. Assim, após anos vitoriosos com a Mercedes, o piloto enfrentará um novo desafio na Itália para a F1 2025, que chega com grande expectativa para os fãs de Fórmula 1. A movimentação, no entanto, tem gerado ampla discussão sobre uma possível estratégia de marketing da escuderia italiana, o que foi negado pelo presidente John Elkann.

continua após a publicidade

➡️ De ‘Bibicrazy’ a Bortoleto da F1: Sette Câmara destaca ousadia de brasileiro desde jovem

A equipe de Maranello esclarece que a decisão de trazer Hamilton, que se juntará à equipe aos 40 anos, não se baseia em interesses de marketing, mas sim em objetivos esportivos. Já que a Ferrari, que busca seu primeiro título desde 2008, vê no heptacampeão mundial a chave para o sucesso nas pistas. Com isso, John Elkann rejeita as críticas que sugerem uma motivação comercial por trás da contratação.

- Acho que é injusto com Lewis, alguns dos comentários dizendo, 'Esta é uma operação de marketing'. De verdade, Lewis e Ferrari não precisam disso. O que precisamos fazer é ganhar títulos e fazer grandes coisas na pista - afirmou Elkann.



A saída de Carlos Sainz para a Williams, que abre caminho para Hamilton na Ferrari, também tem sido um tópico de interesse. A mudança é vista como uma consequência direta da chegada do britânico, que busca encerrar sua carreira em uma das equipes mais prestigiadas do automobilismo.

continua após a publicidade

Após bater na trave por alguns anos, a Ferrari expressa confiança de que a troca beneficiará tanto a equipe quanto Hamilton para a F1 2025, reforçando sua posição como uma força dominante na elite do automobilismo. Além da equipe, o britânico também comentou sobre as críticas nas quais recebeu e como vai lidar com a situação.

- Acho que, naturalmente, em nosso esporte, a crítica é algo que todos recebem. Acho que provavelmente recebi muito mais ao longo da minha carreira. Estou apenas com a mentalidade de manter a cabeça baixa, continuar fazendo o que estou fazendo. Sei que estou crescendo a cada dia, sei que estou destinado a cometer erros. Sou humano - afirmou Lewis, que completou:

continua após a publicidade

- Mas uma coisa da qual me orgulho é que tenho a motivação, tenho o foco, sou capaz de admitir quando estou errado. E sei que amanhã trabalharei para ser melhor. Realmente não me importo com alguns dos comentários que surgiram ao longo da minha carreira, não foram apenas nos últimos doze meses ou mais. Eu apenas uso isso como combustível.

Lewis Hamilton na pista de Fiorano com a SF-25 (Foto: Divulgação/Ferrari)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.