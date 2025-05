Gabi Guimarães liderou o Conegliano em uma temporada quase perfeita, com 56 vitórias, uma derrota e cinco títulos. A última vitória aconteceu no domingo (4), quando o time superou o Scandicci por 3 sets a 0, garantindo o título da Champions League pela segunda vez consecutiva.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na final, Gabi foi fundamental, anotando 11 pontos (nove de ataque e dois de bloqueio) e sendo eleita a melhor ponteira da competição.

— Estou muito feliz, não é fácil vencer cinco campeonatos em um ano. É minha primeira temporada no italiano e com o Conegliano. Fazer parte desse time é incrível, inacreditável. Muito orgulho delas, do time todo, de todo o trabalho que fizemos. O Scandicci lutou muito, mereceram muito estar nessa final, parabéns a eles por isso. Mas nós merecemos esse título, nós jogamos muito bem, sabíamos que não viria de forma fácil. Ninguém nos daria nada de graça, mas nos trabalhos duro. Completamos esse objetivo e agora é hora de celebrar — disse Gabi.

O vice-campeão Scandicci contou com a central brasileira Carol, que anotou cinco pontos na final, incluindo um de saque. Já o terceiro lugar ficou com a equipe do Milano, que tem a italiana Paola Egonu, eleita melhor oposta da competição e maior pontuadora da partida pelo terceiro lugar no pódio, com 21 pontos.

continua após a publicidade

➡️MVPs da Superliga Masculina de Vôlei; relembre todos

Gabi Guimarães lidera Conegliano na Champions League (Foto: Reprodução Instagram)

Gabi Guimarães vai para a Seleção Brasileira de vôlei?

➡️Saindo do Brasil, Darlan projeta futuro: ‘Quem sabe, já, já eu volto’

Zé Roberto já divulgou alguns nomes convocados para os treinos da Seleção Brasileira de vôlei, mas Gabi ainda não foi incluída em nenhuma lista. O técnico aguarda o fim das competições internacionais para convocar as atletas que ainda estão no exterior, e resta apenas uma lista a ser divulgada nos próximos dias.

Confira a lista divulgada da Seleção:

Ponteiras: Ana Cristina, Julia Bergmann e Helena

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Thainara e Jheovana

Central: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luiza

Líbero: Laís

Atletas convidadas

Levantadoras: Lyara e Marina Sioto

Ponteira: Aline Segato

Central: Lanna