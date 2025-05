Jogo 2 FLA COR Quartas de final NBB Data e Hora Sábado, 10 de abril, às 11h Local Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP) Árbitro Onde assistir ESPN e NBB BasquetPass

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (13), às 20h (de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Os times disputam em melhor de cinco, ou seja, quem vencer três partidas avança de fase. No momento, o Flamengo está na frente do placar, com uma vitória. Além de Corinthians e Flamengo, quem também duela é Franca e Pinheiros, às 19h.

O local dos confrontos das quartas de final do NBB é definido conforme a campanha do time durante a primeira fase do torneio: a equipe melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e duas partidas como mandante. Se não houver uma decisão, o quarto jogo será na casa do pior colocado, já o último terá o melhor colocado como mandante.

Confira informações sobre COR x FLA nas quartas de final do NBB

FICHA TÉCNICA - COR x FLA

📅 Data: terça-feira, 13 de maio

⌚ Horário: 20h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (TV fechada e Streaming pago) e Basquetpass TV (streaming pago)

Histórico entre Flamengo e Corinthians na temporada regular do NBB

Jogos: 2

Vitórias: 0 x 2

Maior vantagem: 13 x 26

Pontos: 157 x 178

Flamengo contra Corinthians no NBB (Foto: Beto Miller / Corinthians)

Confira informações sobre PIN x FRA nas quartas de final

FICHA TÉCNICA - FRA x PIN

📅 Data: terça-feira, 13 de maio

⌚ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB e NBB BasquetPass

Franca e Pinheiros no NBB (Foto: Carol Coelho / ECP)

Histórico entre Franca e Pinheiros na temporada regular do NBB

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 15x 25

Pontos: 167 x 169