Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de futsal; relembre títulos

Falcão beija o troféu da Copa do Mundo de futsal conqustado em 2012, pelo Brasil (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)







Copiar Link

Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 19/09/2024 - 16:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A Copa do Mundo de futsal sempre reserva grandes momentos. Em nove edições da competição, apenas quatro países chegaram ao topo do mundo. No entanto, há uma nítida vantagem entre a Seleção Brasileira e os outros vencedores. Com cinco títulos, o Brasil se isolou como o maior campeão mundial e busca o hexacampeonato na edição deste ano.

➡️Falcão no topo? Saiba quem são os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo de Futsal



🏆1989: O início de tudo

A primeira edição da Copa do Mundo de futsal realizada pela Fifa aconteceu em 1989, com sede na Holanda. Na época a Seleção Brasileira estava atrelada a Fifusa (Federação Internacional de Futebol de Salão) e, por isso, não pôde mandar para competição os principais nomes. Com isso, o Brasil foi representado pelo time Bradesco, do Rio de Janeiro, e contou com alguns jogadores convidados - entre eles Adílio, ídolo do Flamengo.

🏆1992: Consolidação da geração

Na segunda edição da competição, a Seleção já havia se acertado com a Fifa e conseguiu mandar os atletas sem restrição. Este Mundial foi o primeiro de Manoel Tobias, um dos maiores nomes da história da modalidade. Na decisão, o ala marcou duas vezes e o placar foi 4 a 1 em cima dos Estados Unidos. O elenco campeão ainda contava com outros nomes históricos como Fininho, Vander e Ortiz.

🏆1996: Manoel Tobias protagonista

O tricampeonato da Copa do Mundo de futsal por si só foi especial. Afinal, representava a hegemonia do Brasil como melhor time do planeta. O campeonato, entretanto, ainda serviu para destacar o talento de Manoel Tobias, o grande craque da geração. Então com 25 anos, o ala foi o artilheiro da competição e levou a equipe, comandada por Takão, ao terceiro título mundial em sequência. Posteriormente, o jogador seria eleito melhor jogador do mundo três vezes, em 2000, 2001 e 2002.

Manoel Tobias é considerado um dos melhores jogadores de futsal da história (Foto: Jorge Uzon/AFP)

🏆2008: Primeiro da "Era Falcão"

A primeira e única edição realizada no Brasil teve um sabor especial. O troféu encerrou um hiato de duas edições onde os brasileiros viram a Espanha se colocar no mapa do futsal mundial. Além disso, em 2008, o elenco contava com nomes que entraram para história do esporte no Brasil, entre eles: Vinícius, Lenísio, Schumacher e o "rei" Falcão. A campanha da equipe foi arrasadora e, diante de um Maracanãzinho com 10 mil pessoas, a Seleção Brasileira conquistou o tetracampeonato mundial.

🏆2012: A geração de ouro

Quem tem mais, tem cinco. O título conquistado em 2012, na Tailândia, teve todas as características de uma grande conquista. Principal jogador do time, Falcão lesionou a panturrilha na partida de estreia do Mundial. A comissão técnica manteve o jogador no elenco e o relacionou novamente apenas na semifinal, contra a Argentina. No entanto, por conta do estresse, o ala teve um quadro de paralisia facial - ele não mexia o lado direito do rosto.

Seleção Brasileira de futsal comemora gol durante a Copa do Mundo de 2012 (Foto: Pornchai Kittiwongsakul/AFP)

A Seleção Brasileira perdia para os "hermanos" por 2 a 0 quando o técnico Marcos Sorato colocou Falcão em quadra. Em oito minutos, o astro não só ajudou o time a empatar no tempo normal, mas a virar na prorrogação e carimbar a vaga na decisão.

Na final, mais uma vez a Espanha. Falcão continuava com o problema de fundo nervoso e foi poupado. Ainda assim, o jogador entrou e empatou a partida em um belo chute de fora da área. Na prorrogação, o grande herói foi outro. O camisa 11, Neto, fez o gol do título que levou o Brasil ao pentacampeonato.

➡️Jogador do Brasil na Copa do Mundo de Futsal já ganhou o ouro nas Olimpíadas

2024 é a chance do hexa para o Brasil

O mundo se acostumou a dizer que o Brasil é o "país do futebol" e que Pelé é o "rei do futebol". Mas o domínio brasileiro vai além dos gramados e chega até as quadras. No esporte da bola pesada, quem manda veste verde, amarelo e azul. Com cinco títulos, niguém conquistou o mundo tantas vezes quanto a Seleção Brasileira. Este ano, o Brasil tem a chance de mostrar novamente porque também é o "país do futsal".