Franquia da NBA tem interesse no brasileiro Bruno Caboclo, diz jornalista

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/08/2024 - 13:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O bom desempenho nas Olimpíadas de Bruno Caboclo pode resultar em um retorno para a NBA. Segundo o jornalista Chris Fedor, do “Clevelanddotcom”, o Cleveland Cavaliers surge como o principal interessado no brasileiro.

Em vídeo no canal do YouTube do portal, o jornalista destaca apenas para uma observação por parte da franquia e não uma oferta oficial. Além disso, Fedor também aponta para outros alvos, como Yabusele, da França.

— Uma fonte me disse que o Cavs estava dando uma olhada, não que iria contratá-lo, mas estava dando uma olhada no Bruno Caboclo enquanto ele jogava pela Seleção Brasileira. Esse é o nível de escotismo que eles fazem, então faria sentido que eles tivessem interesse em Guerschon Yabusele — afirmou o setorista.

O armador foi o principal nome da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024. Foram de suas jogadas que saíram a maior quantidade de pontos da equipe. Na eliminação contra os Estados Unidos, por exemplo, Caboclo anotou incríveis 30 pontos e seis rebotes.

Atualmente, o jogador de 28 anos está no Partizan, da Sérvia. Na última temporada, acumulou médias de 8,9 pontos e 4,3 rebotes por partida.

Cabe ressaltar que o brasileiro já acumula passagens pela principal liga de basquete do mundo. Ainda em 2013–14, acertou com o Toronto Raptors e após pouco mais de quatro temporadas e pouca minutagem, rodou por outras franquias como Sacramento Kings, Houston Rockets e Memphis Grizzlies, todas sem atuar com grande frequência.

Depois, foi para a França e ainda teve uma rápida passagem pelo São Paulo, em 2021–22. Logo voltou a Europa até chegar a Sérvia, onde segue desde então.