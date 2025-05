Na véspera de completar 38 anos, Novak Djokovic tem nova chance de vencer a primeira partida no saibro na temporada. Após as derrotas precoces nos Masters 1000 de Monte Carlo e Madri, em abril, o sérvio busca recuperar a confiança a dias de tentar o quarto título em Roland Garros. Pois, nesta quarta-feira (21), não antes das 13h (de Brasília), o número 6 do mundo encara o húngaro Marton Fucsovics (134º do mundo), campeão do torneio em 2018. O confronto terá transmissão através do streaming Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Será o sexto jogo entre Djokovic e o rival. Até hoje, o ex-líder do ranking segue invicto no confronto direto. O encontro mais recente foi em Roland Garros, há dois anos (vídeo abaixo).







De técnico novo após terminar a parceria com o britânico Andy Murray, Nole perdeu para o chileno Alejandro Tabilo (33º) na estreia em Monte Carlo e para o italiano Matteo Arnaldi (44º) na capital espanhola.



Com 20 títulos no saibro na carreira (três deles em Roland Garros, um recorde entre os tenistas em atividade), o sérvio não vence uma partida nesse piso desde a final olímpica de 2024, em agosto. Na ocasião, o triunfo foi sobre o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic tenta o 100º troféu na carreira

Caso conquiste 100º troféu como profissional, o sérvio alcançará uma marca que, até hoje, apenas dois tenistas atingiram: Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 troféus; e Roger Federer, dono de 103.

Em 2025, a única final que Nole disputou foi em março, no Masters 1000 de Miami. Na ocasião, ele foi superado pelo tcheco Jakub Mensik.

✅ FICHA TÉCNICA

Novak Djokovic x Marton Fucsovics

Segunda rodada - ATP 250 de Genebra

📆 Data: quarta, 21 de maio de 2025

🕕 Horário: não antes das 13h de Brasília

📍 Local: quadra central, em Genebra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

