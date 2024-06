Franca vence o Flamengo e fica a uma vitória do tricampeonato no NBB

Franca supera Flamengo em jogo muito equilibrado no Pedrocão (Foto: Célio Messias / LNB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 19:13 • Franca (SP)

O Franca superou o Flamengo por 81 a 73, neste sábado (8), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), e ficou a uma vitória do tricampeonato consecutivo do Novo Basquete Brasil (NBB). Em jogo muito equilibrado, a equipe mandante levou a melhor no último quarto e voltará para o Rio de Janeiro em busca de um triunfo fora de casa.

O Franca chegou ao último quarto com uma vantagem de apenas três pontos, e o Flamengo não deixou o time paulista desgarrar no placar. Em uma reta final com muitas paralisações da arbitragem para revisar lances no replay, reclamações e faltas técnicas, os donos da casa finalmente abriram uma diferença de duas posses de bola e confirmaram vitória muito importante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como esperado, o cestinha de Franca foi Lucas Dias, com 18 pontos. Destaque também para Wesley, que anotou 16, sendo oito no último quarto, no qual teve 100% de aproveitamento nos arremessos. Pelo lado rubro-negro, Gabriel Jaú liderou com 19 pontos.

O Franca venceu o jogo 1 das finais no Maracanãzinho por 69 a 56, a partida de uma decisão do NBB com menos pontos na história. No segundo duelo, o Flamengo deu a volta por cima e devolveu o triunfo fora de casa, dessa vez por 76 a 68.

➡️ Mesmo após derrota, Kyrie Irving tira onda com a torcida dos Celtics

As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (13), às 17h10 (de Brasília), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Caso necessário, o quinto e último jogo também terá mando do Flamengo.