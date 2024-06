Mesmo após derrota, Kyrie Irving tira onda com a torcida dos Celtics

Kyrie Irving não acertou nenhuma bola de três na partida (Foto: Maddie Meyer / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/06/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Mesmo com o revés no primeiro jogo das finais da NBA, Kyrie Irving não deixou de provocar a torcida do Boston Celtics após o duelo que aconteceu nesta quinta-feira (6), no TD Garden, em Boston. Para o astro do Mavs, os torcedores locais não incomodaram.

- É só basquete no fim das contas. Estou costumado com isso. No início da minha carreira, era um relacionamento diferente que tinha com Boston, vir aqui e jogar ao lado de um grupo veterano. Agora, eu sou o veterano. Nos últimos anos, experienciar os playoffs aqui, até a temporada regular, tem sido a mesma coisa. Achei que (a torcida) seria um pouco mais barulhenta aqui - disse o armador, em entrevista coletiva.

Apesar disso, Irving não teve o melhor dos desempenhos. Foram apenas 12 pontos, três rebotes e duas assistências. Ele também comentou acerca da participação aquém do que se esperava no primeiro jogo.

- Espero as mesmas coisas para o jogo 2, a torcida tentando me deixar desconfortável, meus companheiros desconfortáveis. Mas novamente, a energia precisa ser focada no jogo. Senti que tive vários bons visuais. Bateram no aro ou foram um pouco mais para a esquerda ou direita. Preciso permanecer confiante e seguir preparado depois disso - acrescentou.

(Foto: Brian Babineau / AFP)

O Celtics venceu o primeiro duelo das Finais por 107 a 89 com grande destaque para Kristaps Porziņģis, que anotou 20 pontos e seis assistências. Pelo lado do Mavs, Luka Doncic terminou como o cestinha com 30 pontos e dez rebotes.

O segundo capítulo acontece neste domingo (9), a partir das 21h (horário de Brasília), novamente no TD Garden.