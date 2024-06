Franca anula ataque do Flamengo, rouba mando de quadra e sai na frente na final do NBB

Franca faz grande trabalho defensivo no Jogo 1 contra o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 13:08 • Rio de Janeiro (RJ)

Em duelo de predomínio das defesas, o Franca anulou o forte ataque do Flamengo e superou a equipe rubro-negra no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste sábado (1º). O time paulista, atual bicampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), venceu por 69 a 56 e saiu na frente na final do torneio mais importante do basquete nacional.

Depois de um primeiro quarto bastante equilibrado, o Franca sobrou nas duas parciais seguintes e chegou ao quarto período com uma vantagem de 16 pontos.

No quarto quarto, o Flamengo chegou a ensaiar uma reação, limitou a vantagem para perto dos 10 pontos, mas não conseguiu engatar uma sequência maior para se aproximar do placar. Essa foi a partida de uma final do NBB com menor somatório de pontos (125) na história.

Com grande atuação coletiva, o Franca teve os pontos bem distribuídos entre a equipe. O candidato ao prêmio de MVP, Lucas Dias, foi o cestinha, com 16 pontos.

Agora, a série avança para duas partidas em Franca (SP), ambas no Ginásio do Pedrocão. Caso vença os dois jogos em casa, os atuais campeões confirmarão mais um título. O Jogo 2 acontece na quinta-feira (6), às 19h. O terceiro duelo, por sua vez, será no sábado (8), às 17h10. Quarto e quinto confrontos, se necessários, serão no Rio de Janeiro.