Fórum da CACOB promove debates e integração do esporte brasileiro

Com o objetivo de debater temas atuais do esporte e promover a integração de diferentes modalidades, a CACOB — Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil — realiza o VII Fórum das Comissões de Atletas do Movimento Olímpico Brasileiro, no Rio de Janeiro. O primeiro dia de evento reuniu cerca de 60 pessoas entre representantes das comissões de atletas e do COB, nesta sexta-feira (15), para discutir a representatividade na gestão esportiva e trocar experiências visando o desenvolvimento institucional.

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O vice-presidente da CACOB e três vezes medalhista de bronze olímpico no judô, Rafael "Baby" Silva, destacou a praticidade do fórum, que prioriza oficinas, discussões aplicadas e elaboração de soluções para fortalecer a atuação conjunta das comissões e a representatividade de atletas do país.

— O fórum é uma oportunidade para aproximar as comissões, trocar vivências e mostrar aos atletas o quanto a participação deles nas decisões do esporte é importante. Quando as comissões trabalham de forma estruturada e ativa, todo o sistema esportivo evolui — disse o ex-judoca, aposentado desde 2024.

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Depois da abertura, o dia começou com dinâmicas de socialização e debates sobre os desafios e as diferentes realidades encaradas pelas comissões no esporte brasileiro. À tarde, integrantes da CACOB apresentaram ações realizadas ao longo do último ano e novas iniciativas, como o programa GET (Gestão, Ética e Transparência), liderado pelo judoca duas vezes medalhista de bronze olímpico Leandro Guilheiro, e o "Prêmio Engaja".

O painel sobre representatividade de atletas foi um dos destaques do evento. A atividade discutiu temas ligados ao engajamento, liderança e participação ativa dos atletas nas estruturas esportivas, seguida de um workshop para desenvolvimento de propostas de políticas de representatividade dentro das próprias comissões.

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Por fim, o "Jogo das Comissões" encerrou o dia de maneira descontraída. Idealizada por Fabiano Peçanha, do atletismo, a dinâmica em grupo propôs perguntas, desafios e atividades interativas sobre o papel das Comissões de Atletas aos participantes.

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VII Fórum das Comissões de Atletas segue neste sábado (16)

VII Fórum das Comissões de Atletas do Movimento Olímpico Brasileiro (Foto: Grazie Batista/COB)

Neste sábado (16), acontece o segundo dia do Fórum da CACOB, com debates sobre antidopagem, Lei de Incentivo ao Esporte, esporte seguro e saúde mental dos atletas. Entre os palestrantes estão Débora Passos, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem; Carolinne Carvalho, diretora de Programas e Políticas de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte; Mariany Nonaka, ex-atleta de tênis de mesa; e Aline Wolff, psicóloga do COB.

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