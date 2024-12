Fórmula E: Fãs lotam box de Lola Yamaha em busca de autógrafo de Lucas Di Grassi

A primeira corrida da Temporada 11 da Fórmula E arrastou milhares de pessoas para o Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, neste sábado (7). Debaixo de um sol forte, fãs da categoria aproveitaram para ver de perto os carros do E-Prix e conseguir fotos e autógrafos com os pilotos da categoria, no intervalo entre a Classificação e o início da corrida.

Como esperado, o box da equipe Lola Yamaha ABT, do piloto brasileiro Lucas Di Grassi, foi o mais disputado do paddock. Uma longa fila de fãs se formou em frente à mesa do brasileiro, que distribuia autógrafos, fotos, bonés e sorrisos a todos que se aproximavam.

Rogério Frare, engenheiro, estava acompanhado do filho Luigi na fila para conseguir falar com Di Grassi. A corrida deste sábado (7) é a primeira da categoria que ele vê pessoalmente.

- É a primeira vez e estou achando muito legal! Estou gostando bastante. Eu falei, cara, vamos lá ver o Lucas, ele é brasileiro, então a gente tem que prestigiar. Agora estamos aqui nessa fila, nesse calor, para conseguir um autógrafo dele. Nós não somos daqui, somos de Atibaia. Viemos só para ver a corrida - contou Frare.

Rogério e o filho Luigi na fila para pegar autógrafo de Lucas Di Grassi (Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)

Se para o engenheiro esse era o primeiro contato com o mundo da fórmula E pessoalmente, para a estudante Júlia Lopes, esse era um reencontro. A jovem esteve no E-Prix disputado em São Paulo em março, pela Temporada 10, e gostou tanto que resolveu voltar para ver a abertura da nova temporada. Com uma bandeira do Brasil na mão, Júlia peregrinou por todo o paddock para conseguir assinaturas de todos os pilotos da Fórmula E. Apesar de também ser fã de Di Grassi, ela tem predileção por uma equipe específica.

- A McLaren têm meu coração. Meu piloto preferido é o Sam Bird, já consegui tirar uma foto com ele hoje. Também já consegui ver o Lucas (Di Grassi), passei lá e consegui que ele assinasse minha bandeira - disse a jovem animada, enquanto enfrentava outra fila para conseguir autógrafos de Jake Hughes, da Maserati MSG Racing.

Júlia pedindo autógrafo a piloto da Fórmula E (Foto: M ariane Ribeiro/Lance!)

Outro que se aventurou entre as dezenas de pessoas que tentavam ver Di Grassi de perto, foi Ramón Varanelli. Piloto da Paulista Kart League, Ramón foi com a esposa, Daniela Barcellos, para a corrida. Ele é fã de longa data do piloto brasileiro.

- Eu sou muito fã de Fórmula E, mas, na verdade, eu amo todos os tipos de corrida, o que tiver motor, eu estou junto. Estou feliz porque consegui pegar o autógrafo do Lucas Di Grassi agora, acompanho ele há muito tempo, desde a Fórmula 1. São muitos brasileiros com talento, mas poucos chegaram onde ele chegou. Independentemente de títulos, para estar ali, o cara tem que ser muito bom. E é muito legal ter um brasileiro na E, nessa equipe nova - disse Varanelli.

Ramón e Daniela na área do paddock (Foto: Mariane Ribeiro/Lance!)

Brasil nos bastidores

A Fórmula E conta com um piloto brasileiro e também com uma engenheira brasileira. A baiana Lais Campelo é engenheira líder de software da Jaguar TCS Racing e se disse animada com as novidades para temporada 11.

- O carro é quase todo novo, a gente tem os pneus, são novos, de 5 a 10% mais macios. E pela primeira vez a gente vai ter tração nas rodas da frente junto às de trás, ou seja, depois que a gente passar do modo de ataque, vai ter o poder de 350 dividido na frente e atrás, que vai ser super interessante, super emocionante durante a corrida - disse Lais.

A brasileira também afirmou estar feliz pela primeira corrida da temporada estar acontecendo em São Paulo.

- Estar aqui em São Paulo com o time é incrível, né? Eu consigo falar com todo mundo, o pessoal fica super feliz de me ver também, é uma maravilha. Agora vamos ver a expectativa da corrida aí, o que vai dar. Essa equipe com quem eu trabalho são super inteligentes, super gentis, sempre gostam de ajudar o outro engenheiro, assim, todo mundo focado na performance do carro e em fazer o melhor que a gente consegue fazer. Então, é incrível estar aqui trabalhando com eles.

A corrida de abertura da Temporada 11 da Fórmula E acontece neste sábado (7), às 14h, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.