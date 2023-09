A formação do grid, com Verstappen largando em 11º e Pérez em 13º, aumenta as expectativas para o GP de Singapura. Os pilotos da RBR terão que fazer um circuito muito diferente do que demonstraram na classificação para manter a hegemonia da temporada. Carlos Sainz busca a primeira vitória do ano e segunda da carreira. No GP da Itália, o piloto também foi pole position, mas terminou o circuito em 3º. A corrida acontece neste domingo (17), às 8h30 (de Brasília), com transmissão da "Band".