Os primeiros treinos livres do final de semana de Singapura na Fórmula 1 foram realizados nesta sexta-feira (15). Nas duas sessões, houve um domínio da Ferrari, com Charles Leclerc liderando o primeiro - Carlos e Verstappen vieram sem seguida - e Sainz sendo o mais rápido no TL2 - com o monegasco e George Russell, da Mercedes, fechando a fila.