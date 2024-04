Fórmula 1 sofre pressão de equipes e estuda aumentar zona de pontuação em 2025

Mohammed Ben Sulayem é o presidente da FIA desde 2021 (Foto: GREG BAKER / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/04/2024 - 08:43 • Rio de Janeiro (RJ)

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a direção da Fórmula 1 e as equipes da categoria vão discutir uma proposta que prevê o aumento na zona de pontuação das corridas. De acordo com a revista inglesa Autosport, o assunto será abordado durante reunião na Comissão da F1, em Genebra. A ideia é que a zona de pontuação dos pilotos seja esticada do primeiro ao 12º já na próxima temporada.

A decisão de discutir esse aumento na zona de pontuação aconteceu, segundo a revista, após as equipes do fundo do grid pressionarem pela alteração, já que acreditam que isso melhoraria a competitividade do Mundial. Embora se entenda que o apoio pela mudança não deve ser unânime, é necessário apenas que seis das dez equipes atuais apoiem a mudança para que ela seja introduzida em 2025.

Na temporada atual, equipes como Alpine, Sauber e Williams ainda não pontuaram por causa da linha de corte adotada na Fórmula 1. As equipes entendem que, caso a alteração seja aprovada, os pontos somados na parte de baixo da tabela premiariam o trabalho consistente ao longo da temporada, ao invés de apenas compensar resultados pontuais obtidos pelos pilotos do fundo do grid.

O plano de manter inalterados os pontos para as primeiras posições é um jeito de garantir o apoio das principais equipes, que antes relutavam em fazer alterações na estrutura, especialmente porque a FIA recebe pagamentos de taxas de inscrição para cada ponto marcado pelas equipes.

(Foto: Hector RETAMAL / AFP)

Em 1991, a Fórmula 1 introduziu um sistema de pontuação para as seis primeiras posições. À época, a distribuição era: 10/6/4/3/2/1. Uma revisão foi feita em 2003, e a FIA alterou para 10/8/6/5/4/3/2/1. Desde 2010, na F1, pontuam somente os dez primeiros pilotos na seguinte ordem: 25/18/15/12/10/8/6/4/2/1.

Para garantir que essa mudança não tenha um impacto grande nas equipes da ponta do grid, a ideia é que a distribuição dos pontos mudem a partir do oitavo colocado nas corridas. Veja a tabela abaixo:

Confira como ficaria a nova distribuição de pontos:

POSIÇÃO FINAL SISTEMA ATUAL SISTEMA PROPOSTO 1º 25 25 2º 18 18 3º 15 15 4º 12 12 5º 10 10 6º 8 8 7º 6 6 8º 4 5 9º 2 4 10º 1 3 11º 0 2 12º 0 1 Volta mais rápida 1 (entre os 10 primeiros) 1 (entre os 12 primeiros)