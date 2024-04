Max Verstappen se distancia mais de Sergio Pérez com vitória na China; confira classificação

Verstappen abre 25 pontos para Pérez com vitória na China. Confira classificação







Escrito por Grande Premio • Publicada em 21/04/2024 - 08:04 • Xangai (CHI)

Max Verstappen venceu pela quarta vez em cinco etapas na F1 2024 e atingiu os 110 pontos. Com o triunfo neste domingo (21) no GP da China, o neerlandês abriu 25 para cima de Sergio Pérez, que terminou em terceiro.

Charles Leclerc agora vem 9 pontos abaixo do mexicano, tendo 7 de vantagem para Carlos Sainz. Na China, o monegasco bateu o espanhol no confronto direto pela primeira vez no ano. Lando Norris, segundo colocado em Xangai, foi aos 58 tentos.

Oscar Piastri é sexto, com 38, enquanto George Russell e Fernando Alonso surgem bem próximos na sequência. Lewis Hamilton, com 19, e Lance Stroll, com 9, fecham o top-10.

No Mundial de Construtores, a Red Bull já carrega uma margem larga para a Ferrari: 44 pontos de vantagem em cima da rival. A McLaren, em terceiro, tem 55 de desvantagem para os italianos, enquanto Mercedes (52) e Aston Martin (40) seguem próximas. RB, com 7, e Haas, com 5, fecham o grupo de equipes que já pontuaram na F1 2024.

(Foto: HECTOR RETAMAL / AFP)

A Fórmula 1 retorna de 3 a 5 de maio para a disputa do GP de Miami, o primeiro de três que acontecem nos Estados Unidos na temporada 2024.

Confira classificação da F1 após a 5ª de 24 etapas:

Mundial de Pilotos:

1 M VERSTAPPEN Red Bull 110 2 S PÉREZ Red Bull 85 3 C LECLERC Ferrari 76 4 C SAINZ Ferrari 69 5 L NORRIS McLaren 58 6 O PIASTRI McLaren 38 7 G RUSSELL Mercedes 33 8 F ALONSO Aston Martin 31 9 L HAMILTON Mercedes 19 10 L STROLL Aston Martin 9 11 Y TSUNODA RB 7 12 O BEARMAN Ferrari 6 13 N HÜLKENBERG Haas 4 14 K MAGNUSSEN Haas 1 15 A ALBON Williams 0 16 E OCON Alpine 0 17 G ZHOU Sauber 0 18 D RICCIARDO RB 0 19 P GASLY Alpine 0 20 V BOTTAS Sauber 0 21 L SARGEANT Williams 0

Mundial de Construtores: