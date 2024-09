Fórmula 1 anuncia pré-temporada no Bahrein e confirma data em fevereiro de 2025

Corrida em Sahkir, no Bahrein na temporada de 2019 (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/09/2024 - 10:14 • Sahkir (BAH)

Como tem acontecido ininterruptamente desde 2021, ainda que tenha dividido o espaço com a Espanha em 2022, o Bahrein volta a ser o palco da pré-temporada da Fórmula 1 entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2025. A pista, que também vai ser palco da quarta etapa no ano que vem, se tornou a favorita da categoria para os testes iniciais devido ao clima estável e por causa do traçado que mistura retas longas e curvas de alta e baixa velocidade, o que permite uma coleta de dados mais completa.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Circuito da Catalunha foi por muito tempo o palco da pré-temporada da F1. Porém, nem sempre era possível contar com um clima quente e estável na região. A categoria, inclusive, chegou a enfrentar neve durante os testes de 2018. Essa, no entanto, não é a primeira vez que o Circuito Internacional do Bahrein recebe as atividades da Fórmula 1 nesse formato. A praça já sediou as atividades em seis diferentes ocasiões desde 2009.

➡️ McLaren faz ‘dever de casa’ e volta a liderar o campeonato de construtores da F1 após dez anos

Bahrein volta a ser o palco da pré-temporada da Fórmula 1 entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 2025 (Foto: AFP)

➡️ Colapinto é o primeiro argentino a pontuar na Fórmula 1 desde 1982

Embora o regulamento do ano que vem seja muito parecido com o da temporada atual, os testes de pré-temporada da F1 terão um peso especial. Afinal, o mercado foi um tanto movimentado e inúmeras equipes fizeram mudanças em sua formação. Até agora, Ferrari, Mercedes, Haas, Williams e Alpine confirmaram alterações em ao menos um de seus pilotos. RB e Sauber ainda têm a segunda vaga em aberto. Portanto, as atividades no Bahrein serão importantes para os competidores começarem a se adaptar ao novo ambiente.

➡️ F1: Hamilton lamenta Mercedes ‘estagnada’ em ‘corrida desastrosa’ no Azerbaijão

Assim como em 2024, o calendário da temporada 2025 da F1 vai contar com 24 etapas. A diferença, no entanto, é que a corrida de abertura vai acontecer na Austrália, entre os dias 14 e 16 de março, e não no Bahrein.

Porém, com o objetivo de aumentar a sustentabilidade no esporte, uma parte significativa do equipamento das equipes vai permanecer no Bahrein até a F1 retornar ao país, entre os dias 11 e 13 de abril.

A Fórmula 1 volta na semana que vem, de 20 a 22 de setembro, em Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, nas ruas de Marina Bay.