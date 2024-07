Fórmula 1 anuncia calendário de 2025 das corridas sprint

Max Verstappen durante a corrida sprint do GP da Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 11/07/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro (RJ)

A Fórmula 1 divulgou nesta quinta-feira (11) o calendário de corridas sprint para a temporada 2025. No total, serão novamente seis provas curtas, incluindo no GP de São Paulo, em Interlagos, que sedia o formato desde a estreia, em 2021.

A primeira sprint da próxima temporada vai acontecer no fim de março, no GP da China, como já ocorreu na atual campeonato. Depois, a prova curta volta apenas no primeiro fim de semana de maio, no GP de Miami, que de novo será palco do sistema especial.

A terceira sprint acontece em julho, no GP da Bélgica. A icônica Spa-Francorchamps já teve a sprint em sua programação no ano passado e agora retoma o esquema. Enquanto isso, a Áustria deixa de receber a corrida curta. O Red Bull Ring estava na lista do formato desde 2022.

Os Estados Unidos, aliás, vão receber duas sprints. A segunda, em Austin, acontece no fim de semana de 19 de outubro. O Brasil é a penúltima parada, no início de novembro. O GP do Catar recebe a última corrida de 100km, no fim de semana de 30 de novembro.

A Fórmula 1 também falou sobre o crescimento da audiência e da popularidade do formato sprint desde sua introdução.

- Até agora, em 2024, os números de audiência ao vivo da classificação da sprint e da sprint na China aumentaram 40% nos 15 principais mercados em comparação com a média das sessões de treinos das duas corridas de abertura - afirmou o texto da maior categoria do esporte a motor.

- A transmissão ao vivo do sprint em Miami atraiu 946 mil espectadores na ESPN, o que se tornou a maior audiência dos EUA para um sprint desde 2021. Na Áustria, neste ano, a audiência ao vivo da classificação da sprint aumentou 76% em relação às sessões de TL2 nas duas últimas corridas europeias - completou.

Presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali usou os dados de audiência para justificar a escolha pelo formato sprint.

- A sprint é um ótimo exemplo de como trazer novos elementos ao nosso esporte de uma forma que respeite o campeonato, e quero agradecer aos seis locais que sediarão a sprint em 2025 - disse o italiano.

- Enquanto nos preparamos para comemorar nosso 75º aniversário em 2025, sempre celebraremos nossa incrível história, mas devemos sempre olhar para frente, inovar e melhorar para oferecer o melhor para nossa crescente e diversificada base de fãs - finalizou.

A Fórmula 1 continua a temporada 2024 entre os dias 19 e 21 de julho, em Hungaroring, com o GP da Hungria.

Calendário das corridas sprint da F1 2025

GP da China - 21 a 23 de março

GP de Miami - 2 a 4 de maio

GP da Bélgica - 25 a 27 de julho

GP dos Estados Unidos - 17 a 19 de outubro

GP de São Paulo - 7 a 9 de novembro

GP do Qatar - 28 a 30 de novembro