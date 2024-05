Focado no alto rendimento, Rio Performance terá 4ª edição no Estádio Nilton Santos

Rio Performance terá a sua 4ª edição neste ano (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Após uma estreia de sucesso em 2021, o Rio Performance terá sua 4ª edição nos dias 8 e 9 de de junho, onde reunirá alguns dos principais nomes do treinamento em alto rendimento na Estádio Olímpico Nilton Santos. O evento voltado para preparação física de alta performance contará com a presença de alguma celebridades do esporte, comandada por Diego Ribas, além do ex-zagueiro do Botafogo, Joel Carli, da craque do futvôlei Natália Guitler e do lutador de MMA Rafael Feijão.

O Rio Performance é um congresso multidisciplinar com palestrantes renomados em suas áreas de atuação que vem proporcionar conhecimento e experiências de alto nível para os profissionais de educação física, fisioterapeutas e médicos do esporte. Nesta edição, terá patrocínio da AVANUTRI, que terá uma área destinada ao recovery para os participantes, além de mostrar como a tecnologia atual influencia na recuperação de atletas. Além de outras marcas renomadas como Curaprox, Intensity, Aruba e Oh Água.

O evento foi idealizado e criado por Luiz Felipe Sinforoso e Rafael Winicki, referências em alta performance no país e preparadores físicos de futebol profissional e de várias modalidades esportivas. Ambos integram o time de nove palestrantes do evento, que terá oito palestras teóricas, uma mesa redonda comandada por Diego Ribas com as celebridades do esporte para finalizar os dias do evento duas atividades práticas no gramado do Estádio Nilton Santos.

- O Rio Performance se tornou um grande encontro dos profissionais que atuam com a performance e alto rendimento no Brasil. Além de aprender e trocar conhecimentos que impactam diretamente em seu dia a dia de trabalho, os profissionais fazem também um networking qualificado. Muitas parcerias e negócios surgiram dos eventos anteriores - conta Luiz Felipe Sinforoso, um dos idealizadores do evento.

- Abordamos no Rio Performance temas que vão da reabilitação até o alto rendimento esportivo. Temos a honra de poder contar com palestrantes que além de muito conhecimento, vivem o dia-dia do esporte, colocam a teoria na prática. Quem atua na ponta, não tem tempo a perder! Esses aprendizados fazem toda diferença para conquista de resultados - resume Rafael Winicki, outro idealizador do evento.

O time de palestrantes conta, além de Rafael Winicki e Luiz Felipe Sinforoso, com o craque Diego Ribas, além de Daniel Félix (Coordenador de Performance do Vasco da Gama), Marcos Cézar (Gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo), Bruno Senos (Fisioterapeuta Mestre em Ciências da Reabilitação e Especialista em Ciências do Treinamento de Força), Gustavo Leporace (Diretor Técnico e proprietário da clínica Biocinética e Coordenador do Instituto Brasil de Tecnologias da Saúde), Lulinha Tavares (Preparador Mental para Atletas de Alto Rendimento), Rodrigo Sasson (Médico do Comitê Olímpico Brasileiro e do Vasco da Gama) e Sarah Ramos (Doutora em Educação Fisíca, Fisiologista do Vasco da Gama e do Time Brasil).