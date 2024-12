Fluminense x Brasília: onde assistir à Superliga Feminina de Vôlei

O Brasília visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, em mais uma partida válida pela Superliga Feminina de Vôlei. O confronto acontece nesta segunda-feira (9), às 18h30m (de Brasília). O Tricolor vem de vitória, assim como o Brasília, na rodada anterior. A transmissão da partida fica por conta do Sportv 2.

continua após a publicidade

➡️Jogadoras do Osasco brigam durante partida da Superliga Feminina de Vôlei

Como Fluminense e Brasília chegam para o jogo da Superliga?

O Fluminense vem de um grande resultado conquistado fora de casa contra o Mackenzie. As cariocas foram até Minas Gerais e venceram as mandantes por 3 sets a 2 (25/20, 23/25, 20/25, 25/17 e 15/10), em confronto extremamente disputado. Atual sétimo colocado na tabela de classificação, com 13 pontos (quatro vitórias e quatro derrotas), o Tricolor pode ganhar posições em caso de vitória e também de mais um tropeço do Mackenzie (MG) e do Bauru (SP).

Se a fase do time carioca é boa, o Brasília também não fica atrás. Em oitavo lugar, com 11 pontos (quatro vitórias e quatro derrotas), a equipe comandada por Marcelo Thiessen viaja ao Rio de Janeiro em busca do segundo triunfo consecutivo na Superliga 2024. Na partida anterior, contra o Pinheiros (SP), as atletas não deram chances para as adversárias e venceram por 3 sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/22). Agora, longe de casa, o Brasília pode ultrapassar o próprio Fluminense, caso consiga resultado positivo.

continua após a publicidade

Jogadoras do Brasília durante jogo da Superliga Feminina de Vôlei (Foto: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FICHA TÉCNICA ✅

Fluminense x Brasília - Superliga Feminina de Vôlei

🗓️ Data: 9 de dezembro de 2024, segunda-feira

⏰ Horário: 18h30m (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Sportv 2