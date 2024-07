Fluminense pode ser mais um grande a disputar o NBB

Flu pode ser outro grande do futebol a entrar no principal campeonato de basquete do país (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/07/2024 - 10:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense pode ingressar na disputa do NBB (Novo Basquete Brasil) na próxima temporada. Após reunião nesta terça-feira (9), a equipe carioca sinalizou com interesse para ingressar na competição, que tem início previsto para outubro ou novembro deste ano. A informação é do portal “O Dia”.

O interesse por parte do Flu não é recente. O clube chegou a ter um projeto para disputar a Liga Ouro, que antigamente servia como uma divisão de acesso para o NBB. O campeonato também era organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB).

Apesar disso, a situação não avançou e o Tricolor ficou sem disputar a competição. Atualmente, o clube não possui uma equipe adulta para a modalidade e precisaria formar um elenco do zero.

Caso o Fluminense ingresse mesmo no Novo Basquete Brasil, a liga de basquete então passaria a contar com os considerados quatro grandes do futebol carioca - Flamengo, Botafogo e Vasco já participam do torneio.

Por fim, além do Flu, o jornalista Guilherme Tadeu informa que mais duas equipes também sinalizaram com interesse em participar da competição, são elas: o Praia Clube, de Minas Gerais, e o Vitória. Os dois times disputaram, no último ano, o Campeonato Brasileiro de Basquete, que é organizado pela CBB.

O Novo Basquete Brasil conta com 19 equipes, sendo o maior número da história desde a criação do campeonato.