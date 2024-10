Flávio Canto revela: ‘Meu primeiro campeonato foi assim’

Flávio Canto concedeu uma entrevista exclusiva para o programa “A Coletiva”, original do Lance!. No papo, o ex-judoca falou sobre seu primeiro campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Ex-judoca Flávio Canto é convidado do Lance! em ‘A Coletiva’; assista

Assista ao trecho da entrevista com o atleta:

➡️ Flávio Canto bate o martelo: ‘O Fluminense não cai’

Em “A Coletiva”, o Lance! levará as principais personalidades do esporte para o coração do veículo. No meio dos jornalistas, o entrevistado da vez contará histórias e revelará bastidores de grandes eventos ou coberturas.