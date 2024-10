Ex-judoca Flávio Canto é convidado do Lance! em ‘A Coletiva’; assista

O Lance! entrevistou o ex-judoca brasileiro Flávio Canto no segundo episódio do programa 'A Coletiva', no YouTube. Medalhista olímpico em Atenas-2004, o atleta contou bastidores da conquista histórica e revelou detalhes sobre a rotina em competições de alto nível, transição para a carreira como apresentador e comentarista do Grupo Globo.

continua após a publicidade

➡️ Vini Jr, Rebeca Andrade e Neymar brilham dentro e fora ‘de campo’; veja os atletas mais comercializáveis do mundo

Nascido em Oxford, na Inglaterra, Flávio Canto veio ao Brasil pouco antes de completar dois anos de vida. Como atleta, participou de duas edições de Jogos Olímpicos, e foi medalhista de bronze em Atenas, na Grécia. Ele liderou o ranking de judocas mundial entre os anos de 2006 e 2007. Após a aposentadoria em 2012, se dedicou ao trabalho na televisão, como apresentador de programas esportivos como o Corujão do Esporte e o Esporte Espetacular, na Rede Globo.

Além da trajetória na carreira, Canto também foi perguntado sobre o Instituto Reação, ONG fundada em 2003 pelo atleta, seu ex-treinador, Geraldo Bernardes, e alguns amigos. O projeto busca promover a inclusão e o desenvolvimento social por meio do esporte e funciona em onze polos distribuídos pelo território brasileiro. A ação já beneficiou mais de 4000 crianças.

continua após a publicidade

Detalhes da vida pessoal do atleta também foram assunto na entrevista conduzida na redação do Lance!. O ex-judoca relembrou derrotas marcantes na carreira e também comentou sobre o Fluminense, time do coração.

Flávio Canto é medalhista olímpico de judô (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte