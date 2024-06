Flamengo x Franca: veja horário e onde assistir ao jogo 4 das finais do NBB

Copiar Link

13/06/2024

Flamengo e Franca realizam o jogo 4 das finais do NBB nesta quinta-feira (13), às 18h (de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A partida será exibida por "TV Cultura", na televisão aberta, "ESPN" e "SporTV", na televisão fechada, "Star+" e "NBB BasquetPass", no streaming, além dos canais de YouTube "NBB Caixa", "Jumper" e "FlaTV".

O Franca vence as finais por 2 a 1 e está apenas uma vitória do tricampeonato consecutivo. Por outro lado, o Flamengo busca um empate para levar a série para o quinto jogo, que seria novamente no Maracanãzinho.

O Franca saiu na frente com uma vitória justamente no Maracanãzinho por 69 a 56, o jogo com menos pontos na história das finais do NBB. Na sequência, o Flamengo venceu em Franca por 76 a 68 para empatar a série. Novamente na cidade paulista, o Franca abriu 2 a 1 ao aplicar 81 a 73 nos rubro-negros.

O Franca venceu as últimas duas edições do NBB. O Flamengo é o maior campeão do torneio, com sete conquistas. Contando todos os campeonatos brasileiros, e não apenas o NBB, o Franca é o grande vencedor, com 13 títulos.