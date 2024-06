Quais jogadores das finais da NBA devem estar nos Jogos de Paris?

Josh Green e Jrue Holiday devem ir para os Jogos de Paris (Foto: Maddie Meyer / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 20:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Os elencos de Dallas Mavericks e Boston Celtics, finalistas da NBA, contam com vários jogadores que devem estar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As seleções classificadas para o torneio até agora são Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Sérvia, Sudão do Sul e Estados Unidos.

Grande favorita, a equipe do Estados Unidos pretende mandar o que tem de melhor para a França. Dois jogadores do Boston Celtics estão na lista de convocados divulgada pela imprensa americana, Jayson Tatum e Jrue Holiday. Por outro lado, astros como Jaylen Brown, também do Celtics, e Kyrie Irving, do Dallas Mavericks, não constam entre os prováveis selecionados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Dallas Mavericks tem quatro jogadores praticamente garantidos em Paris: Dwight Powell (Canadá), Maxi Kleber (Alemanha), Josh Green e Dante Exum (Austrália).

O esloveno Luka Doncic, dos Mavericks, e o letão Kristaps Porzings, dos Celtics, dependem da questão física para defender as suas seleções no torneio pré-olímpico, que vale vaga nos Jogos de Paris. Doncic, principal astro das finais da NBA, tem jogado no sacríficio. Porzingis, por sua vez, não jogará a próxima partida da série decisiva.

➡️ Assista a esse jogão de graça com 7 dias grátis do NBA League Pass

Por fim, o Boston Celtics conta com o experiente Al Horford, que ainda não confirmou se jogará o Pré-Olímpico pela seleção da República Dominicana.