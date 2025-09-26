Flamengo tem grupo difícil na BCLA; veja os adversários

O caminho do Flamengo na busca por mais um título da Basketball Champions League Americas (BCLA) foi oficialmente definido. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (26) em Miami, nos Estados Unidos, a Federação Internacional de Basquete (FIBA) determinou a composição dos grupos para a temporada 2025/2026 do torneio.

A equipe carioca, atual detentora do título, foi alocada no Grupo B. Seus adversários na fase inicial serão o Obras Sanitarias, da Argentina, e o Nacional, do Uruguai. A chave se desenha como uma das mais tradicionais da competição, reunindo clubes de três dos países com maior história no basquete sul-americano.

Conheça os adversários do Flamengo

O Obras Sanitarias, sediado em Buenos Aires, é um competidor regular e de destaque na Liga Nacional de Basquete da Argentina. A equipe é reconhecida por sua estrutura e por ser uma força constante nos playoffs do cenário nacional, tendo finalizado a fase regular da última temporada na quinta colocação.

O Nacional, por sua vez, representa um dos clubes mais populares e vitoriosos do Uruguai. A equipe de Montevidéu é uma das protagonistas da Liga Uruguaia de Básquetbol (LUB) e possui ampla experiência em torneios continentais, o que projeta confrontos de grande intensidade física e tática.

Situação dos outros clubes brasileiros

O sorteio também determinou o destino dos outros dois representantes do Brasil. O Minas Tênis Clube foi sorteado no Grupo C, ao lado de duas forças continentais: o Boca Juniors, da Argentina, e o Aguada, do Uruguai.

Enquanto isso, o Sesi Franca compõe o Grupo D, e terá como oponentes o Instituto, também da Argentina, e a equipe da Universidad de Concepción (UdeC), do Chile.

Como funciona a BCLA

O regulamento da BCLA prevê que as doze equipes participantes sejam divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentam dentro de suas respectivas chaves. Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em séries de "melhor de três". Os quatro classificados disputarão o título no formato de Final Four, em sede única a ser definida.