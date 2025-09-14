menu hamburguer
Final do WTT de Macau: saiba onde assistir ao vivo a decisão entre Hugo Calderano e Wang Chuqin

Partida acontece às 8h deste domingo (14)

imagem cameraHugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 14/09/2025
07:30
Após passar fácil pelo dinamarquês Anders Lind na semifinal do WTT de Macau, na China, Hugo Calderano decide o título contra o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo. A partida acontece às 8h (de Brasília) deste domingo (14), com transmissão da CazéTV ▶️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

Atual quarto colocado do ranking mundial, Calderano tem a chance de conquistar de forma inédita o título do Circuito WTT. Em termos de importância, o torneio está abaixo do Smash, uma espécie de Grand Slam do tênis de mesa. O campeão acumula 1000 pontos no ranking. Caso vença, o brasileiro garante o seu quinto título nos últimos sete torneios disputados.

➡️ Em Macau, Calderano pode se aproximar de recorde; entenda

Premiação

Até a semifinal do WTT de Macau, Calderano já havia alcançado US$ 46,5 mil com a bonificação, o que representa R$ 248 mil. Agora, na decisão, o brasileiro pode faturar a premiação máxima do torneio.  O vice-campeão leva US$ 30 mil (R$ 160 mil), enquanto o campeão fica com US$ 60 mil (R$ 321 mil). No total, a etapa do circuito mundial distribuiu US$ 800 mil (R$ 4,28 milhões) para todos os atletas.

Como foi a semi?

Após um início de jogo equilibrado, Hugo Calderano conseguiu abrir vantagem e assim foi até o final. O brasileiro, agressivo nas devoluções e com bons saques, logo fechou o primeiro set em 11 a 5. Na segunda parcial, repetiu o feito.

O terceiro set foi o único momento em que Anders Lind, 19º do ranking mundial, levou alguma dificuldade ao brasileiro. O dinamarquês chegou a abrir três pontos de diferença e a ter dois set points, mas Calderano se recuperou e venceu a parcial por 12 a 10.

No quarto set, Calderano logo se afastou no placar e não teve dificuldades para fechar a parcial em 11 a 2. Assim, o brasileiro, dominante na partida, despachou o dinamarquês por 4 sets a 0, em apenas 28 minutos.

Hugo Calderano vence Anders Lind e está na final do WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)
