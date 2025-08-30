Carboidratos? Conheça receita especial pré-jogo de Stephen Curry na NBA

Quando um jogador se destaca dentro de quadra, sua rotina e dieta viram objeto de desejo de muitos admiradores do atleta ou do esporte, que querem repetir os atos para "ver se dá certo também". Os rituais pré-jogo de Stephen Curry, por exemplo, são acompanhados pelos fãs desde antes da dinastia de Golden State Warriors na NBA. Além dos óbvios, um segredinho sobre sua alimentação voltou a ser assunto nas redes sociais.

Antes do início do jogo, Curry esbanja muito talento em quadra, tanto em suas brincadeiras envolvendo outros esportes como vôlei, futebol e até golfe quanto em sua rotina de preparação. Quem acompanha a NBA, com certeza já assistiu ao vídeo de um arremesso do armador direto do túnel do vestiário. Ou até mesmo a sequência de arremessos, que começa da bandeja e vai até a cesta do meio da quadra.

O perfil "Raiz do Basquete", no entanto, relembrou mais um lado da rotina de Steph no pré-jogo. Dessa vez, além do astro, sua esposa também faz parte dessa tradição. Ayesha Curry, famosa chefe de cozinha, prepara uma bela tigela de macarrão para o armador horas antes de cada partida em casa do Warriors.

Apesar da dieta regrada de atleta, Curry não abandona esse ritual, que começou lá no ano de 2011, até os dias de hoje. A empresária compartilhou, ainda, a receita especial da massa que faz para o marido em seu primeiro livro de culinária. Os ingredientes são: "350g de macarrão de ovo, 200g de panceta picada, 2 pimentões vermelhos em pedaços, parmesão ralado a gosto, e folhas frescas de manjericão rasgadas", como destacou a conta especialista em basquete.

O Golden State Warriors enfrentou uma temporada, em 2024/25, marcada por oscilações. A equipe iniciou a campanha nas últimas posições da Conferência Oeste, mas conseguiu se recuperar após a incorporação de Jimmy Butler ao elenco. Com a novidade, avançaram até o jogo 5 das semifinais da conferência, mesmo sem contar com Curry nos confrontos decisivos devido a lesões.

A idade pode ser um problema para o Warriors?

Stephen Curry já abordou a questão da idade do elenco. Composto por veteranos como Draymond Green e Jimmy Butler, ambos com 35 anos, além dele próprio, que já completou 37, o Warriors precisa evitar os problemas com lesões e desgastes físicos. Esses, inclusive, foram pontos que afetaram a equipe na última temporada.

— Obviamente, vamos precisar permanecer saudáveis. Mas eu gosto da nossa identidade e da base de jogo que desenvolvemos no fim da última temporada. Acho que vamos conseguir capitalizar isso — afirmou o armador, que completou:

— Eu sei que isso levanta muitas questões. Algo que raramente vimos. Mas também é o que faz a beleza do desafio que temos pela frente.

Curry fala sobre aposentadoria

Em uma entrevista ao canal "Complex Sports", um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA, Stephen Curry falou sobre sua aposentadoria. Aos 37 anos, o astro do Warriors disse que o fim da sua carreira não está próximo.

— Estou meio que encarando isso em blocos de dois anos… Só quero estar em uma posição em que eu possa dizer que fiz tudo o que pude. Não estou nem perto (de me aposentar) — afirmou o armador do Warriors.

O armador e ídolo da NBA ainda tem contrato com o Warriors e o desejo de competir em alto nível. No entanto, sua fala demonstra uma consciência clara de que está na reta final de uma carreira brilhante.

Com quatro títulos da NBA, dois prêmios de MVP da temporada regular e um de MVP das Finais, Stephen Curry não apenas colecionou troféus, mas revolucionou o jogo. Sua habilidade única nos arremessos de três pontos forçou todas as equipes da liga a se adaptarem, criando uma nova era no basquete.