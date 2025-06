Filipe Toledo garantiu vaga direta nas oitavas de final do Rio Pro 2025 ao vencer a última bateria do Round 1 masculino. O bicampeão mundial superou João Chianca e o norte-americano Griffin Colapinto neste domingo (22), em disputa realizada no Point de Itaúna, Saquarema, com ondas entre 1 e 1,5 metro.

O surfista brasileiro somou 12.90 pontos no total, contra 11.23 de João Chianca e 8.57 de Griffin Colapinto. Com o resultado, Toledo dá o primeiro passo na busca pelo seu quinto título na etapa brasileira do circuito mundial, enquanto seus adversários terão que disputar a repescagem.

A bateria de 30 minutos foi marcada por momentos decisivos. João Chianca começou bem ao marcar 5.33 pontos com duas batidas em uma direita. Griffin Colapinto conseguiu 5.07 com uma decolagem de frontside. Aos seis minutos, João assumiu a liderança com duas rasgadas que renderam 5.03 pontos.

Toledo entrou na disputa com 4.33 pontos em sua segunda onda. A 16 minutos do fim, os três atletas pegaram direitas, com Filipe anotando 4.57, Griffin 3.50, enquanto João errou um aéreo. O bicampeão mundial assumiu a liderança ao marcar 6.67 pontos com quatro ataques em uma direita.

João quase virou o jogo ao conseguir 5.33 pontos quando precisava de 5.35. Nos minutos finais, Filipe usou a prioridade estrategicamente, melhorou sua nota para 6.23 e assegurou a vitória.

Filipe Toledo na etapa WSL de Saquarema (reprodução WSL)

Outros brasileiros em Saquarema

Miguel Pupo também garantiu classificação direta para as oitavas ao vencer sua bateria na fase inicial da competição. O brasileiro somou 12.00 pontos no total, superando o australiano Ethan Ewing, que obteve 8.93, e o francês Marco Mignot, que alcançou 8.24. Esta foi a terceira vitória brasileira no dia de abertura do evento.

A bateria de 30 minutos teve início com vantagem para Mignot, que marcou 4.17 pontos em sua primeira onda, enquanto Ewing registrou 3.33 e Pupo apenas 2.83. A virada veio aos oito minutos de disputa, quando o brasileiro executou três manobras de frontside que lhe renderam 6.67 pontos e a liderança.

Na mesma série, o australiano conseguiu 5.00 pontos com dois ataques. Nos momentos finais, Pupo consolidou sua vitória ao somar mais 5.33 pontos após um forte ataque na junção da onda.

Round 1 Masculino

Italo Ferreira (BRA) vence; Connor O'Leary (JAP) e Seth Moniz (HAV)

Alejo Muniz (BRA) vence; Joel Vaughan (AUS) e Kanoa Igarashi (JAP)

Crosby Colapinto (EUA) vence; Yago Dora (BRA) e Peterson Crisanto (BRA)

Cole Houshmand (EUA) vence; Gabriel Klaussner (BRA) e Jordy Smith (AFS)

Alan Cleland (MEX) vence; Jake Marshall (EUA) e Barron Mamiya (HAV)

Miguel Pupo (BRA) vence; Ethan Ewing (AUS) e Marco Mignot (FRA)

Leonardo Fioravanti (ITA) vence; Jack Robinson (AUS) e Rio Waida (IND)

Filipe Toledo (BRA) vence; João Chianca (BRA) e Griffin Colapinto (EUA)