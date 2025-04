O tênis brasileiro está de luto com a morte, nesta quinta-feira (3), de Ivan Kley, ex-81 do mundo nas simples (em 1986) e ex-56º nas duplas, pai do cantor Vitor Kley. O ex-tenista, de 66 anos, natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi vítima de um tromboembolismo pumonar, e a Academia ADK Tennis, da qual ele era um dos fundadores, decretou luto oficial de três dias.

Abaixo, o comunicado da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ao lamentar a morte de Ivan:



"É com grande pesar que a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) comunica o falecimento do ex-tenista Ivan Kley, ocorrido nesta quinta-feira, em Itajaí (SC), aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar.

Ivan Kley foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração. Seu melhor ranking na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) foi 81º em simples e 56º em duplas.

Após sua aposentadoria das competições, Ivan seguiu sua trajetória no tênis como diretor da academia ADK Tennis, em parceria com Patricio Arnold, contribuindo para o desenvolvimento e formação de novas gerações de tenistas.

A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o enterro".

O Grupo Try também lamentou a morte de Ivan Kley. Givaldo Barbosa, contemporâneo de Ivan, foi um dos que lamentaram seu falecimento:



'Meu Deus do céu, que tristeza. Ivan, que saudade' - escreveu.