Ocon ficou sem vaga na Fórmula 1 em 2019 depois de ser substituído por Stroll na Racing Point (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/06/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Após cinco temporadas em Enstone, Esteban Ocon não vai mais seguir com a Alpine na Fórmula 1 a partir de 2025. A equipe, que fez o anúncio na manhã desta segunda-feira (3), afirmou que a decisão foi um acordo entre as duas partes. O piloto francês agradeceu ao time pela oportunidade e garantiu que em breve divulgará o próximo passo de sua carreira.

Esteban Ocon ficou sem vaga na Fórmula 1 em 2019 depois de ser substituído por Lance Stroll na Racing Point, mas retornou ao grid em 2020 defendendo a Renault. O francês seguiu com o time no período de transição para Alpine e ao longo dos anos teve Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Pierre Gasly como companheiros de equipe.

Embora tenha conquistado uma vitória com a Alpine no GP da Hungria de 2021 e outros pódios no GP do Sakhir de 2020 e Mônaco 2023, a relação de Ocon com a equipe já não estava das melhores — principalmente devido à queda de desempenho do time em 2024.

Para piorar a situação, Esteban se envolveu em um acidente com o companheiro Pierre Gasly durante o GP de Mônaco, e deixou o clima interno abalado. Além disso, rumores apontam que o #31 está em negociação com a Haas para 2025. Mesmo com os problemas internos, Ocon mostrou sua gratidão à Alpine e garantiu que em breve vai divulgar seu próximo passo na carreira.

— Correr por essa equipe na F1 foi um período importante da minha vida. Apesar de estar aqui há cinco anos, minha carreira profissional começou em Enstone quando era jovem, então sempre será um lugar especial para mim —

(Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

— Tive alguns grandes momentos com eles, alguns difíceis também, mas certamente sou grato a todos no time por esses momentos memoráveis. Vou anunciar meus planos em breve, mas meu foco é entregar o máximo e ter sucesso no restante da temporada — finalizou Ocon.

A Fórmula 1 retorna de 7 a 9 de junho com o GP do Canadá, nona etapa da temporada 2024.