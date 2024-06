Verstappen iguala recorde de Hamilton e Schumacher na Fórmula 1

Copiar Link

Max Verstappen saiu do Canadá com uma vitória importante para a sequência da temporada 2024. No entanto, o triunfo valeu mais do que isso, com um recorde histórico na Fórmula 1: o holandês igualou Lewis Hamilton e Michael Schumacher ao vencer a etapa canadense três vezes seguidas. O feito foi comemorado pelo #1, mas, é claro, ele quer mais.

- É ótimo ter três vitórias seguidas no Canadá. Tem sido uma boa pista para nós nos últimos anos. Houve, é claro, alguns pilotos na história que fizeram muitas coisas incríveis e ganharam muitas corridas em pistas específicas. Espero conseguir mais [vitórias] no futuro. Gosto de pilotar em Montreal. É uma ótima pista porque me lembra um pouco os meus tempos de kart. É sempre muito divertido - disse, o tricampeão mundial.

Verstappen também deu sua opinião sobre os desafios enfrentados no último domingo (9), quando a instabilidade climática movimentou a corrida e provocou uma verdadeira confusão na pista, com muitos erros, acidentes e ultrapassagens. Para muitos fãs da F1, foi a melhor corrida da temporada.

Max Verstappen foi campeão do GP do Canadá pela terceira vez seguida (Foto: Mark Thompson / AFP)

- É muito gratificante. Quero dizer, nunca é uma corrida fácil. Estava fácil cometer erros, especialmente nos pneus intermediários, quando eles estavam quase se tornando slick. Estava muito fácil sair da pista porque o asfalto secava na maioria dos lugares, mas, em algumas curvas, ainda estava um pouco úmido para usar pneus slick. Isso tornou tudo muito mais difícil. É muito divertido pilotar esse tipo de corrida de vez em quando. Você não quer isso o tempo todo porque é muito estressante, mas eu me diverti - concluiu.

A Fórmula 1 volta entre os dias 21 e 23 de junho, em Barcelona, com o GP da Espanha, décima etapa da temporada 2024.