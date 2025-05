Ferrari realiza ajustes aerodinâmicos em Ímola e guarda atualização futura

Em busca de uma recuperação na temporada 2025 da Fórmula 1, a Ferrari está olhando para além do GP da Emília-Romanha, que acontece neste fim de semana, e preparando algumas atualizações importantes para a SF-25. Além de uma nova asa dianteira para atender a diretiva técnica da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a escuderia está focada na suspensão traseira.

A informação foi apresentada anteriormente pelo portal "Autoracer", mas nesta terça-feira (13), a edição italiana do "Motorsport" trouxe algumas novidades. De acordo com o veículo, a equipe de Charles Leclerc e Lewis Hamilton optou por ir na contramão do que Red Bull e Mercedes vão fazer, por exemplo, e decidiu não levar mudanças robustas para a etapa em Ímola, mas apenas alguns ajustes aerodinâmicos.

Uma das grandes expectativas da Ferrari está relacionada à nova diretriz da FIA sobre a flexibilidade das asas dianteiras dos carros, que passarão por uma medição mais rigorosa a partir do GP da Espanha. Nos bastidores, a esquadra comandada por Frédéric Vasseur está confiante de que a McLaren e as Flechas de Prata devem ser as mais prejudicadas e, por isso, espera que a nova peça que está sendo desenvolvida em Maranello a ajude a dar um salto no desempenho.

Carro da Ferrari no Bahrein (Foto: Reprodução/Ferrari)

Mas a maior mudança deve acontecer mesmo na suspensão traseira, para permitir uma configuração mecânica mais extrema, capaz de diminuir a altura em relação ao solo em busca de mais downforce, que tem sido o grande problema dos vermelhos até aqui na temporada. No entanto, a publicação italiana deixou claro que o sistema continuará sendo pull-rod.

Por já estar destinando recursos para o projeto de 2026, quando o novo regulamento entra em vigor na F1, o fato de precisar obedecer ao teto orçamentário permite apenas intervenções pontuais, limitando o desenvolvimento da SF-25. Por isso, diferentemente do que chegou a ser especulado nas últimas semanas, a Ferrari não vai fazer qualquer alteração na caixa de câmbio, pois ainda há margem de trabalho com a ferramenta atual.

continua após a publicidade

Mudanças na Ferrari serão a partir do Canadá

Por fim, o "Motorsport" afirmou que as mudanças estão previstas para acontecer na segunda quinzena de junho, no período entre o GP do Canadá, no dia 15, e o GP da Áustria, duas semanas depois. Na sequência, a equipe terá as corridas na Inglaterra, Bélgica e Hungria para avaliar a extensão das mudanças e o salto real de qualidade, que será acompanhado por um novo pacote aerodinâmico que seguirá as atualizações realizadas na parte traseira do bólido.

Com 94 pontos somados até aqui no Mundial de Construtores, a Ferrari ocupa a quarta colocação, 152 tentos atrás da McLaren, líder do campeonato. Na briga pelo prêmio individual, Leclerc coletou 53 pontos e se colocou na quinta posição, enquanto Hamilton só alcançou o sétimo lugar, com 41.