Ferrari adia atualizações e culpa formato sprint em Miami: ‘Pouco tempo para trabalhar’

A Ferrari optou por adiar seu planejamento de atualizações da temporada 2025. O chefe da equipe italiana, Frédéric Vasseur, confirmou que o próximo pacote de desenvolvimento na SF-25 não será mais levado ao GP de Miami, ficando apenas para a etapa seguinte, GP da Emília-Romanha, em Ímola. A decisão está diretamente ligada ao formato sprint da etapa americana.

O dirigente francês argumentou que em fins de semana com corrida sprint o tempo de testes é drasticamente reduzido antes da classificação. Pudera, apenas um treino livre é disputado.

— Miami é uma corrida sprint e há pouco tempo para trabalhar. Provavelmente vamos trazer atualizações para Ímola. Quando você entende onde estão os problemas, consegue trabalhar para resolvê-los. E achamos que já entendemos onde devemos intervir — justificou.

Vasseur ressaltou que a equipe vai manter a filosofia adotada no ano passado, desenvolvimento progressivo e sem pressa.

— Seguimos com a mesma abordagem de 2024: pensar corrida a corrida — garantiu.

A decisão freia expectativas internas, sobretudo de Lewis Hamilton, que teve mais uma corrida difícil em Jedá. O britânico terminou apenas em sétimo e voltou a demonstrar frustração com o desempenho da SF-25, sendo ainda mais incisivo ao comentar a falta de respostas sobre os problemas do carro.

— Não tenho resposta para dar. Não sinto o carro. Não é uma coisa específica. Por enquanto, não tem solução. Vai ser assim o resto do ano. É doloroso — disse um desanimado Hamilton.

A Ferrari já introduziu uma grande atualização neste começo de ano: um novo assoalho, que estreou no GP do Bahrein. O objetivo era ampliar a janela de funcionamento do carro, mas os resultados foram mistos: Charles Leclerc conseguiu o primeiro pódio da equipe em 2025 ao chegar em terceiro na Arábia Saudita, enquanto Hamilton ficou fora da briga até aqui.

Após cinco etapas na temporada 2025, Leclerc aparece em quinto no Mundial de Pilotos com 47 pontos, enquanto Hamilton é o sétimo, com 31. No Mundial de Construtores, a Ferrari ocupa a quarta posição, com 78.

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.